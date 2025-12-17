Для украинцев открыт удобный маршрут в Европу: куда можно доехать поездом без пересадок

Украинцы могут добраться в Европу без пересадок прямым поездом Киев – Бухарест. Дорога длится около 23 часов, а стоимость билета составляет от 4237 грн. Поезд отправляется из Киева в 06:57 и прибывает в столицу Румынии на центральный вокзал, откуда удобно продолжить путешествие по Европе.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Ежедневный поезд №99/100 Киев – Бухарест обеспечивает прямое сообщение между столицами Украины и Румынии.

Ночной формат маршрута позволяет отдохнуть в дороге, а прохождение паспортного и таможенного контроля осуществляется непосредственно в вагоне поезда. Отмечается, что это позволяет избежать очередей на границе и делает поездку более предсказуемой по времени. Поезд прибывает на центральный вокзал Бухареста Gara de Nord, который является ключевым транспортным узлом города.

Столица Румынии имеет одну из самых удобных логистик между железнодорожным вокзалом и аэропортом среди городов Центральной Европы. Международный аэропорт имени Анри Коанды (Henri Coandă International Airport) является крупнейшим в стране и обслуживает рейсы ведущих мировых авиакомпаний, национального перевозчика Tarom, а также многочисленных лоукостеров. С вокзала до аэропорта можно добраться городской электричкой Airport Train, которая соединяет вокзал Gara de Nord с аэропортом:

движется почти круглосуточно с интервалом около 40 минут;

время в пути примерно 20 минут;

не зависит от пробок;

стоимость билета – 5 лей (примерно 1 евро);

билеты доступны в кассах, автоматах или онлайн.

Навигация на вокзале понятна, а указатели Airport Train позволяют быстро найти нужную платформу даже тем, кто впервые в городе. За неполные три месяца поездом воспользовались более 13 тысяч человек. В новом графике движения время отправления было скорректировано, чтобы сделать прибытие еще удобнее: из Киева поезд отправляется в 06:57, из Бухареста в 19:06.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 14 декабря "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, введя удобные сообщения в страны Европейского Союза (ЕС) из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Днепра и Запорожья. Новый график дает возможность добраться до Берлина, Мюнхена, Вены, Праги и Зальцбурга, преимущественно с одной пересадкой.

