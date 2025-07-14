Для украинцев изменят правила использования мобильной связи: в Еврокомиссии приняли решение

Еврокомиссия согласовала присоединения Украины к политике ЕС Roam like at Home. Ожидается, что т.н. "роуминговый безвиз" заработает с 1 января 2026 года. Благодаря этому на территории стран ЕС украинцы смогут использовать только тариф своего оператора – без необходимости платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: правительство Украины одобрило решение Комитета ассоциации Украина–ЕС о взаимном открытии сектора роуминга – что является частью "процедуры финализации получения роумингового безвиза".

Как объяснили ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), общая с ЕС зона роуминга будет означать для украинцев, что:

Во время путешествий в ЕС у них появится возможность пользоваться услугами роуминга по цене тарифа своего оператора.

Стоимость тарифов или их условия будут оставаться одинаковыми, независимо от страны пребывания в ЕС.

Впрочем, говорится в материале ZN.UA, интеграция Украины в роуминговую зону ЕС с 1 января 2026 года не позволит на 100% использовать мобильную связь с украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной оплаты. Ведь:

Правило "роуминг как дома" рассчитано на людей, которые путешествуют по Евросоюзу, а не живут там.

Потому с таких лиц после использования определенного объема данных оператор может взимать дополнительную плату – но не выше оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,3 евро за ГБ (около 64 грн по официальному курсу на 8 июля).

"Если вы проводите больше времени дома, чем за рубежом, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения и осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", – объяснили аналитики.

При этом, прогнозируется, скорее всего, операторы будут устанавливать лимит только на мобильный интернет. А вот звонки и SMS они будут предоставлять по украинским тарифам – ведь те "преимущественно не ограничены внутренними тарифами".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне украинцы провели 20 452 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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