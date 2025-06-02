Для украинцев могут измениться правила использования мобильной связи: что предусматривает закон, подписанный Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12150, открывающий путь к совместному роумингу с Европейским Союзом (ЕС). Ожидается, что благодаря этому, на территории стран ЕС украинцы смогут использовать только тариф своего оператора – без необходимости платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет.

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О подписании закона сообщили в Верховной Раде. В свою очередь, в Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) отметили: для находящихся в Украине абонентов европейских операторов будут действовать такие же условия, как и для украинцев в ЕС.

"Далее – ждем положительной оценки и решения от европейской стороны относительно официального вступления в политику Roam like at Home ("Роуминг как дома". – Ред.). ... Еще одно подтверждение, что Украина является важным цифровым игроком на европейской арене", – говорится в сообщении.

Что изменится для украинцев

В свою очередь, отметили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), общая с ЕС зона роуминга будет означать для украинцев, что:

Во время путешествий в ЕС у них появится возможность пользоваться услугами роуминга по цене тарифа своего оператора.

Стоимость тарифов или их условия будут оставаться одинаковыми, независимо от страны пребывания в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в своб очередь, мобильный оператор "ТриМоб" передал лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В "ТриМобе" утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице.

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