Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: от какого уходят чаще всего

В июне украинцы провели 20 452 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июне:

"Киевстар" покинули 8 350 абонентов.

Vodafone – 7 611.

lifecell – 4 352.

Кроме того, "Интертелеком" покинули 112 абонентов. А "Тримоб" – 27.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell – это произошло в 1 856 случаях. В то же время:

На Vodafonе в апреле перенесли 4 225 номеров.

На "Киевстар" – 4 331.

На "Интертелеком" – 14.

На "Тримоб" – 26.

У Vodafone появились новые тарифы

В то же время, Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Доступными они стали со 2 июля.

"Vodafone Украина объявляет о запуске обновленной линейки тарифов. ... Тарифы FLEXX учитывают актуальные сценарии использования связи – как в Украине, так и за рубежом", – сообщили в операторе.

Стоимость тарифа FLEXX GO составляет 320 грн/4 недели. В него входят:

Безлимитные звонки в сети.

Безлимит на пользование мобильными приложениями.

500 мин для звонков по Украине

25 ГБ мобильного интернета.

А тариф FLEXX TOP стоит 500 грн. За эти деньги его абоненты получат:

Безлимитные звонки в сети.

Безлимит на пользование мобильными приложениями.

800 мин для звонков по Украине

50 ГБ мобильного интернета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" начал продавать в своих магазинах номера с новым кодом сети – 077. Купить их могут бизнес-клиенты оператора. Ранее же номера с таким кодом можно было приобрести лишь с услугой "Красивый номер".

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