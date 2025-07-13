Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: от какого уходят чаще всего
В июне украинцы провели 20 452 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июне:
- "Киевстар" покинули 8 350 абонентов.
- Vodafone – 7 611.
- lifecell – 4 352.
Кроме того, "Интертелеком" покинули 112 абонентов. А "Тримоб" – 27.
Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell – это произошло в 1 856 случаях. В то же время:
- На Vodafonе в апреле перенесли 4 225 номеров.
- На "Киевстар" – 4 331.
- На "Интертелеком" – 14.
- На "Тримоб" – 26.
У Vodafone появились новые тарифы
В то же время, Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Доступными они стали со 2 июля.
"Vodafone Украина объявляет о запуске обновленной линейки тарифов. ... Тарифы FLEXX учитывают актуальные сценарии использования связи – как в Украине, так и за рубежом", – сообщили в операторе.
Стоимость тарифа FLEXX GO составляет 320 грн/4 недели. В него входят:
- Безлимитные звонки в сети.
- Безлимит на пользование мобильными приложениями.
- 500 мин для звонков по Украине
- 25 ГБ мобильного интернета.
А тариф FLEXX TOP стоит 500 грн. За эти деньги его абоненты получат:
- Безлимитные звонки в сети.
- Безлимит на пользование мобильными приложениями.
- 800 мин для звонков по Украине
- 50 ГБ мобильного интернета.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" начал продавать в своих магазинах номера с новым кодом сети – 077. Купить их могут бизнес-клиенты оператора. Ранее же номера с таким кодом можно было приобрести лишь с услугой "Красивый номер".
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