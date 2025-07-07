С украинцев могут начать снимать дополнительные деньги за мобильный интернет: кому придется платить

Интеграция Украины в роуминговую зону ЕС с 1 января 2026 года не позволит на 100% использовать мобильную связь с украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной оплаты. Ведь правило "роуминг как дома" рассчитано на людей, которые путешествуют по Евросоюзу, а не живут там. А потому с таких лиц после использования определенного объема данных оператор может взимать дополнительную плату – но не выше оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,3 евро за ГБ (около 64 грн по официальному курсу на 8 июля).

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Об этом говорится в материале ZN.UA. Отмечается: такие ограничения могут применяться согласно политике добросовестного использования.

"Если вы проводите больше времени дома, чем за рубежом, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения и осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", – объяснили аналитики.

При этом, прогнозируется, скорее всего, операторы будут устанавливать лимит только на мобильный интернет. А вот звонки и SMS они будут предоставлять по украинским тарифам – ведь те "преимущественно не ограничены внутренними тарифами".

Сам же лимит, отмечается, который "будет значительно меньше имеющегося внутреннего объема". В частности, ожидают аналитики, в зависимости от тарифа и оптовой цены, это может быть от 3 до 5 ГБ.

"После достижения этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не больше 1,30 евро за ГБ (в 2025 году). Вероятнее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, который будут привязывать к этой цене", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильный оператор Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Их стоимость составляет 320 и 500 грн на 4 недели соответственно. Доступными же новые тарифы стали со 2 июля.

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