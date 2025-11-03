Десятки неарестованных особняков на 30 млрд грн: в Британии нашли недвижимость санкционных олигархов РФ

В Британии нашли десятки незамороженных особняков, связанных с подсанкционными российскими олигархами – их стоимость оценивается в 700 млн фунтов (более 30 миллиардов гривен). Среди выявленных объектов – имения, которые связывают с Андреем Гурьевым и Романом Абрамовичем.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на отчет британского подразделения Transparency International, который изучал реестры собственности и оффшорные структуры, связанные с российскими бизнесменами. Аналитики обнаружили, что среди объектов, на которые не наложены ограничения, – роскошные дома, квартиры и офисные здания в Лондоне и графстве Суррей.

Одним из самых известных примеров является особняк Witanhurst в Хэмпстеде – второй по величине частный дом в британской столице после Букингемского дворца. Имение, по данным журналистов, связано с владельцем компании "Фосагро" Андреем Гурьевым, однако его представители отрицают эту связь.

Еще один заметный объект – особняк стоимостью 90 миллионов фунтов в Кенсингтон-Палас-Гарденс, престижном районе Лондона, где живут послы и члены королевской семьи. Его, вероятно, контролирует Роман Абрамович, хотя в земельном реестре владельцем указана кипрская компания A. Corp Trustee, которая использует в качестве юридического адреса стадион футбольного клуба "Челси", которым Абрамович владел ранее.

Руководитель исследования Бен Каудок пояснил, что большая часть недвижимости записана на офшорные компании или трасты, что позволяет скрыть настоящих владельцев. "Правительству Великобритании теоретически под силу проверять происхождение таких активов, но на практике эффективных механизмов не существует. Мы сталкиваемся с проблемой корпоративной непрозрачности, которая позволяет обходить санкции", – подчеркнул Каудок.

По его словам, некоторые имения могут быть формально записаны на родственников или бизнес-партнеров подсанкционных лиц, что позволяет избежать официального ареста. Исследователи также установили, что три объекта непосредственно принадлежат людям с фамилиями, которые совпадают с теми, кто находится в санкционных списках.

В Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) заявили, что ведут расследование каждого подозрительного случая нарушения санкционного режима. "Мы продолжаем преследовать коррумпированных сторонников Путина и ключевые российские предприятия. По состоянию на сейчас введены санкции против более 1 200 физических и 120 юридических лиц – это самые масштабные ограничения в истории Британии", – заявил представитель OFSI.

Несмотря на это, большинство выявленных активов до сих пор не заморожены, и британские власти обвиняют в медленной реакции и недостаточном контроле. Мэр британской столицы Садик Хан неоднократно призывал правительство активнее действовать. По его словам, недвижимость россиян, которые имеют связи с Кремлем или обвиняются в коррупции, следует конфисковать, а вырученные средства направить на социальные нужды.

"Продажа только этих домов позволила бы построить около четырех тысяч новых домов для малообеспеченных лондонцев", – подчеркнул Хан. Пока правительство официально не определило, как именно будет использовать арестованные активы российских бизнесменов, хотя вопрос конфискации остается в фокусе обсуждений.

