Суд Швейцарии отклонил апелляцию российско-украинского олигарха по разблокированию активов: что известно

Федеральный административный суд в Санкт-Галлене (Швейцария) не принял к рассмотрению апелляцию российско-украинского олигарха Дмитрия Калантирского. Тот требовал разморозить его активы.

Об этом пишет SRF. На данный момент власти Чехии проводят расследование о нарушении Калантирским санкций.

Калантирскому вменяют помощь Аркадию Ротенбергу, другу российского диктатора Владимира Путина, в перемещении финансовых средств. Ротенберг находится в санкционном списке из-за российской агрессии против Украины, поэтому в Чехии против Калантирского ведется уголовное расследование.

Швейцарский банк, в котором хранятся его финансовые активы, в октябре 2022 года уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) о подозрительных транзакциях, из-за чего все счета Калантирского были заблокированы.

В многочисленных письмах в Seco олигарх требовал доступа к своим средствам и средствам своей компании. Он жаловался, что был вынужден изменить свой образ жизни из-за их блокировки. Однако в конце концов российско-украинский олигарх потерпел поражение в Федеральном административном суде.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Австрии в вопросе поиска скрытых активов беглых чиновников и олигархов. Такие лица могут использовать страны Европы, в том числе и Австрию, как "тайник" для хранения краденого.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении Сергею Курченко и группе других российских и украинских дельцов по делу о захвате украинских предприятий на временно оккупированных территориях. Речь идет о незаконном захвате "значительного количества" комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности.

