Дешевых продуктов в Украине уже не будет: чего ждать от цен на овощи и фрукты в супермаркетах

Украинцам не стоит рассчитывать на дешевые овощи и фрукты даже летом. Несмотря на сезонное снижение цен на весь овощной ряд, в целом стоимость продуктов будет оставаться высокой.

Об этом заявил председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич. Основными причинами такой ситуации эксперт называет критическое сокращение площадей под посев базовых культур и тяжелые экономические условия для фермеров.

Ситуация на полях

По словам Ивана Томича, в этом году в Украине сложились экстремальные условия для аграрного сектора, которые напрямую влияют на ценники в магазинах и на рынках.

"Причины на поверхности – это весна, погодные условия, серия морозов и затяжная в целом сухостойка", – объясняет председатель Союза украинского крестьянства.

Кроме погоды, по производителям бьет финансовый и кадровый кризисы. Спикер впервые озвучил критические цифры относительно будущего урожая:

"Энергоносители характеризовать не надо, все знают, из чего они нам обходятся. И человеческий ресурс, который привел к тому, что сегодня овощей борщевого набора ориентировочно посажено и посеяно, как минимум, на 50% меньше. Поэтому эти факторы являются такими, которые будут давать высокие цены", – говорит Томич.

Единственным сдерживающим фактором для внутреннего рынка будет выступать зарубежная продукция, которая частично будет перекрывать дефицит. Однако для украинского села это имеет обратный, негативный эффект.

"Противовесом безусловно будет импорт продукции, который ситуативно будет сбивать (цены. – Ред.). В этом есть как плюсы, так и минусы. Минусы в том, что это вредит отечественному производителю, а отечественный производитель – уже на грани прибыльности", — подчеркнул Иван Томич.

К чему готовиться

Капуста – дальнейшего снижения цен на раннюю капусту уже не будет, поскольку текущая планка уже является минимальной.

– ближайшее время ожидается снижение стоимости на нынешние корнеплоды.

– ближайшее время ожидается снижение стоимости на нынешние корнеплоды. Клубника, огурцы и помидоры – в июле произойдет заметное поэтапное снижение цен, но даже это не сделает овощи дешевыми по сравнению с прошлыми годами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, весенние заморозки и погодные аномалии могут существенно ударить по урожаю фруктов в Украине, что очевидно повлияет на цены. Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут уродиться.

