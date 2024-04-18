Дешевле некуда: Киев стал самой доступной столицей в Европе по ценам на жилье

В Европе наблюдается стабилизация цен на аренду квартир. В то же время Киев расположился на последнем месте среди столиц Европы по стоимости аренды жилья, хотя стоимость аренды в городе растет быстрее, чем в других европейских столицах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса HousingAnywhere. "По данным HousingAnywhere, в Европе можно заметить, что цены на аренду уже не так быстро растут, но они еще не начали падать", – отмечают аналитики известного маркетплейса.

Столица Украины на последнем месте

Согласно исследованию Киев занимает последнее место среди европейских столиц по стоимости аренды жилья. По данным аналитиков известного маркетплейса, на рынке недвижимости в Украине наблюдается более высокая гибкость и динамика по сравнению с другими странами Европы и изменения в ценах до 20% в течение полугода являются нормой.

Рынок оперативно реагирует на любые изменения в стране, на фронте и в экономике, и быстро возвращается к стабильности. Стоимость аренды трехкомнатных квартир в Киеве стабильно росла с февраля по апрель, в целом повысившись на 16,67%, что объяснимо сезонными колебаниями. Прогнозируется, что цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры также повысятся в ближайшее время.

Ситуация в Европе

В Европе цены на аренду жилья растут медленнее. Города, такие как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт, сталкиваются с проблемами доступности жилья.

Только Мюнхен наблюдает снижение цен на недвижимость по сравнению с прошлым годом. Цены на студии в Амстердаме снизились на 0,6%, но город остается лидером по стоимости аренды любого типа недвижимости.

Турин и Валенсия показали наибольший рост цен на аренду за последний год (37,5% и 33,3%), но они имеют более экономичные арендные ставки среди крупных городов западной Европы. В то же время Штутгарт и Берлин заметили снижение цен на аренду однокомнатных квартир или студий (26,2% и 7,7%). Болонья занимает пятое место среди самых дорогих городов для студий с ростом цен не менее чем на 25%.

Исследования указывают на разнообразие и динамику рынка аренды недвижимости в Украине и Европе. Она определяется разными факторами, от экономических условий до политических и социокультурных факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от средних 9223 до 25367 грн. Самые низкие цены отмечены в Деснянском районе столицы.

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