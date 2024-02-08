В Украине ограничат денежные переводы и внесение налички через терминалы: НБУ уже разрабатывает правила

Национальный банк Украины (НБУ) уже разрабатывает проект решения об ограничениях для денежных переводов с карты на карту, а также наличных переводов через терминалы самообслуживания. В Нацбанке уверяют, что новшество будет направлено на борьбу с теневыми платежами.

Об этом 8 февраля заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Forbes. Возможные лимиты представительница Нацбанка не озвучила, а ограничения на операции физлиц назвала чувствительной и актуальной темой.

Рожкова отметила, что новшество не коснется "всей страны". При это ограничения затрагивают большую часть "бизнеса, который продолжает использовать разные механизмы уменьшения налогообложения".

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и будем уже советоваться с нашими коллегами из профильного комитета (Верховной Рады. – Ред.), как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", – сказала Рожкова.

О такой инициативе Нацбанка ранее сообщал как раз глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он также подчеркивал, что ограничения планируют установить в рамках продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финоперациями.

Также Гетманцев уточнял, что ограничения предложено ввести исключительно на период действия военного положения. "Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и т.п. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания", – описывал идею Гетманцев.

По словам нардепа, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев заверил: в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы. Заявление о таком налоге – ошибка "эксперта", который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читал ее. По словам нардепа, налог с перевода вводить не собираются. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, "это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику".

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