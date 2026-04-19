Действующие прайс-кэпы фактически блокируют восстановление генерирующих мощностей – Центрэнерго

ПАО Центрэнерго обратилось к НКРЭКУ с призывом отменить предельные ценовые ограничения на рынке электроэнергии, аргументируя это невозможностью покрывать расходы генерации в текущих условиях. Соответствующее письмо подписал генеральный директор компании Евгений Гарькавый.

Видео дня

В компании отмечают, что после изменений в ПСО на газ генерация вынуждена работать на рыночном топливе, тогда как прайс-кэпы остаются ограничивающим фактором для формирования экономически обоснованной цены.

"Установленные на рынке электрической энергии ценовые ограничения не могут обеспечить покрытие расходов Общества", – говорится в обращении.

Ситуацию осложняет и то, что после массированных атак энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения, а финансирование восстановления осуществляется преимущественно за счет собственных денег компании. При таких условиях, как отмечают в Центрэнерго, действующая модель ценообразования фактически блокирует возможность восстановления генерирующих мощностей.

"Цена реализации не позволяет аккумулировать средства для восстановления оборудования, расчетов за газ и других обязательных платежей",- подчеркивают в компании.

В обращении также отмечается, что сохранение жестких прайс-кэпов на фоне роста рисков новых обстрелов может привести к углублению дефицита мощностей и усложнить подготовку к следующему отопительному сезону. Отмена ограничений, по мнению компании, должна стать предпосылкой стабилизации работы генерации и уменьшения зависимости от аварийной помощи из ЕС.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в Украине необходимо пересмотреть предельные цены на электроэнергию, поскольку действующие прайс-кэпы уже ограничивают возможности импорта из ЕС в значительное количество часов суток.