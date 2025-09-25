'Дарница' теряет рынок в Украине из-за завышенных цен на лекарства, – Коляда

Второй по величине производитель лекарств в Украине "Дарница" столкнулся со значительным снижением продаж из-за завышенных цен на свою продукцию во время полномасштабной войны.

Видео дня

Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на CEO украинской сети аптек "Подорожник" Тараса Коляду.

Без маркетинга производители оказались в одинаковых конкурентных условиях, где главным фактором становится цена. И большинство препаратов, которые выпускает "Дарница", имеют аналоги в значительно более дешевом сегменте.

"Если сравнить самые популярные лекарства из портфеля "Дарницы", тот же цитрамон, ранитидин или каптопрес с аналогами от других производителей, вы увидите разницу в 10, 20, 40 и более гривен. И как бы ни демонизировали наценку аптек, 72% стоимости лекарств формирует именно производитель, и "Дарница" не скрывает, что за последние два года повышала цены на свою продукцию на 120%", – отметил Коляда, комментируя информацию в СМИ о приостановлении производства "Дарницей" из-за низких продаж.

В условиях войны украинцы платят из собственного кармана почти 87% стоимости препаратов из-за ограниченных программ государственной реимбурсации, что делает цену главным критерием при выборе лекарств, считают профильные эксперты.

По словам Коляды, ситуация кардинально изменилась после того, как правительство запретило маркетинговые договоры и ограничило наценки на некоторые лекарства.

"В медиапространстве топ-менеджмент "Дарницы" активно продвигал идею, что лекарства в Украине могли бы стоить дешевле, если бы не маркетинговые договоры производителей с фармритейлом и наценки аптек. Правительство отреагировало и ввело запрет маркетинговых договоров и ограничило наценку на некоторые лекарства, однако сейчас мы видим, что "Дарница" своими действиями открыла "ящик Пандоры"", – сказал СЕО аптечной сети.

Аптеки пересмотрели закупочную политику

"Выполняя требование правительства, аптечные сети убрали наценки, но также были вынуждены пересмотреть закупочную политику и объемы товарных остатков, которые теперь не поддерживаются маркетинговыми контрактами. Мы вынуждены экономить, но главное – обеспечить людям доступные цены на лекарства. Объемы закупок более дорогих препаратов от "Дарницы" уменьшились в пользу аналогов от других украинских производителей, которых "Дарница" ранее сама же оттесняла маркетингом", – объяснил Коляда.

СЕО "Подорожника" отметил, что отмена маркетинговых соглашений серьезно повлияла на возможности аптечных сетей поддерживать клиентские программы и скидки.

"Раньше в "Подорожнике" было очень много выгодных акционных программ, которые мы проводили в сотрудничестве с производителями, но сейчас они приостановлены, хотя мы и стараемся поддерживать дополнительными скидками наших клиентов, – в первую очередь тех, которые нуждаются в этом больше всего: запускали счастливые часы и бонусную "Тысячу здоровья" для пенсионеров. Но такие акции невозможно поддерживать в долгую без поддержки производителей", – объяснил он проблемы, с которыми столкнулись аптеки.

Коляда также рассказал, что представители аптечного бизнеса пытались предупредить власть о возможных последствиях кардинальных изменений в отрасли.

"В дискуссии о целесообразности маркетинга аптечный бизнес призвал не прибегать к радикальным действиям и объяснял, почему в этих договоренностях заинтересованы все стороны: и производители, и аптеки, и конечные потребители. Финальное решение об окончательной отмене маркетинга или его регуляции по европейскому образцу (обеспечение прозрачности отношений, этические аспекты продвижения лекарств) – за государством", – подчеркнул он позицию отрасли.

Несмотря на все трудности, CEO "Подорожника" видит и положительные последствия изменений для конечных потребителей. "В результате для потребителя ассортимент лекарств в аптеке сейчас более сбалансированный, и те, кто в первую очередь обращают внимание не на раскрученный бренд, а на цену, могут выбрать для себя более дешевые варианты", – подытожил он.

CEO "Подорожника" также опроверг обвинения "Дарницы": "Сейчас мы наблюдаем, как "Дарница" обвиняет аптеки в сговоре и сознательном блокировании своей продукции. Но на самом деле произошло закономерное перераспределение рынка, в результате которого лекарства действительно стали доступнее. Никто не бойкотирует "Дарницу", да и сложно представить бойкот второго крупнейшего производителя лекарств в стране. Кроме этого, около 25% их портфеля не имеют аналогов в Украине и находятся вне конкуренции", – добавляет он.

Ранее в Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ), реагируя на информацию в СМИ о приостановлении производства "Дарницей", назвали неприемлемыми попытки переложить ответственность за отдельные бизнес-решения на другие звенья цепи поставок лекарств и призвали к конструктивному диалогу.