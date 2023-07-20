Дальнейший пересмотр ценовых ограничений поможет подготовиться к зиме - 'Первый энергетический совет'

ОО "Первый энергетический совет" (ТЭР) надеется на скорейшее выполнение Украиной рекомендаций Энергетического сообщества, потому что они будут стимулировать к импорту электроэнергии в любой период времени.

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Об этом говорится в сообщении общественной организации.

Как отмечается, недавно Секретариат Энергосообщества выпустил очередной обзор рынка электроэнергии Украины (Ukraine Energy Market Observatory). В нем он указывает на риски электроснабжения в Украине зимой при сохранении действующего уровня ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.).

По мнению Секретариата, существуют риски отсутствия достаточных стимулов для коммерческого импорта в любой период, негативного влияния на привлечение инвестиций и подготовки к следующему отопительному сезону.

В ТЭР напомнили, что по результатам анализа Энергосообщество рекомендует пересмотреть действующие максимальные и минимальные предельные цены на разных сегментах оптового рынка, что является непременным условием интеграции рынка электроэнергии Украины в рынок Европы.

"Ценовые рамки должны способствовать свободному ценообразованию на рынке, необходимом для предоставления ценовых сигналов для снижения спроса и инвестиций, особенно в ВИЭ", - напомнили там.

В Первом энергетическом совете надеются, что рекомендации Секретариата будут учтены как можно скорее и в полном объеме.

"Это будет способствовать эффективной работе электроэнергетической отрасли и ее должной подготовке к следующему отопительному сезону", - подчеркнули в ТЭР.

Напомним, в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.