Чтобы избежать отключения электроэнергии: что должен сделать каждый украинец и где самая тяжелая ситуация

В Украине ситуация в энергетике остается сложной. "Укрэнерго" призывает всех сократить потребление электроэнергии в период с 19:00 до 22:00. Из-за непогоды в ряде населенных пунктов нет света. Вместе с тем, в Харьковской области все еще не удается отказаться от графиков отключений. 17 апреля был введен новый график.

Как сообщает "Укрэнерго", после ракетных разрушений сложно выдерживать баланс производства и потребления электроэнергии. Этот баланс держат диспетчеры Национального диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". В вечерние пиковые часы происходит экстренная поставка электроэнергии из Румынии и Польши.

"Сейчас после трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему возможностей производства электроэнергии не всегда хватает до уровня потребления. Поврежденные электростанции не могут сейчас производить столько же электроэнергии, как до ударов по ним россиян. Именно поэтому диспетчеры "Укрэнерго" просят о помощи энергосистеме - снизить использование мощных электроприборов в вечерние часы", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в регионах

В Харькове и области опубликовали новые графики отключения, которые будут действовать с 17 по 20 апреля. Они предусматривают 3 часа в сутки гарантированных отключений, еще 1 час – вероятных отключений. То есть, в течение 3-4 часов может не быть света.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

Что будет с тарифом

"В мае точно тариф не изменится", – говорит собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера приводит ситуацию в прошлом году, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти пол года, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Быстро оценить все убытки тоже сложно. Кроме того, невозможно спрогнозировать, какими будут результаты последующих атак. "Вы же слышали, что президент сказал? Ракеты закончились, не было как защитить Трипольскую ТЭС. Не надо нагнетать панику, но представьте ситуацию, что США не оказывают помощи и ракет нет. Что тогда делать?" – задумывается собеседник в Кабмине.

Однако уже сейчас начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. После серии атак заместитель министра энергетики Светлана Гринчук едва ли не впервые от имени правительства публично заявила, что повышение тарифов может произойти. "Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук в эфире национального телемарафона.

С похожей коммуникацией выступил и глава профильного комитета Совета Андрей Герус. "Именно сегодня такого решения нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.

"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 5 грн или даже в 4 грн – дезинформация", – рассказывает OBOZ. .UA собеседник в правительстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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