Что должен сделать каждый "ФОП" в Украине до конца декабря: даты дедлайнов

В декабре-2025 украинские физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. – "ФОП") должны выполнить ряд обязательств перед налоговой службой. В частности надо уплатить налоги, а также подать некоторые расчеты.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он указал, что конкретно должны сделать ФЛП и по каким налоговым обязательствам.

"ФОПы" 1-й и 2-й групп

Уплатить военный сбор за декабрь (800 грн ) – до 20 декабря .

) – . Для ФЛП 1-й группы уплатить единый налог за декабрь (302,8 грн ) – до 20 ноября .

) – . Для ФЛП 2-й группы уплатить единый налог за декабрь (1600 грн) – до 20 ноября.

Важно знать! Единый налог и военный сбор для 1-й и 2-й групп могут не платить военнослужащие предприниматели, и те, что зарегистрированы на территориях ведения боевых действий. Они уплачивают эти обязательства только добровольно.

"ФОПы" 3-й группы платят:

1760 грн ЕСВ (до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, т.е. не в декабре – в этом месяце уже должен быть уплачен ЕСВ за 3 квартала года );

); единый налог и военный сбору в размере 5% и 1% от дохода соответственно (в течение 50 дней после окончания квартала, за который уплачивается единый налог, то есть опять же не в декабре).

"ФОПы" которые имеют наемных работников

Подать налоговый расчет с приложением 1 по ЕСВ и приложением 4ДФ за ноябрь – до 22 декабря.

"ФОПы" которые делают выплаты физическим лицам

Подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за ноябрь– до 22 декабря.

Добровольные опции

Также можно подать:

до 22 декабря – заявление на отказ от единого налога с 1-го января 2026 года (переход на общую систему)

– заявление на отказ от единого налога с 1-го января 2026 года (переход на общую систему) до 16 декабря – заявление о переходе на другую группу единого налога, или о переходе с общей системы на упрощенную (заработает с 1-го января 2026 года).

Новые правила

С 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей изменятся правила расчетов с клиентами. Все ФЛП, которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Это правило впервые распространяется и на ряд ФЛП, которые осуществляют продажи через торговые автоматы или ведут выездную торговлю.

Оплата должна быть реализована, например, через POS-терминал или мобильное приложение, однако выдавать фискальные чеки не нужно. За игнорирование требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 8500 грн. Есть исключения, ведь правило не касается предпринимателей, которые работают в районах, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях.

Кроме того, с 2026 года любая торговля в населенных пунктах любого размера в принципе должна будет происходить с возможностью безналичной оплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, "ФОПов" в Украине могут перевести на налоги по польской модели. Цель – уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

