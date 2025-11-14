Члены наблюдательного совета "Энергоатома" месяцами получали огромную зарплату и даже не запустили работу комитетов: они также не заметили масштабной схемы

После едва ли не самого громкого коррупционного скандала последних лет правительство приняло решение уволить наблюдательный совет "Энергоатома" и отстранить от работы члена правления Якоба Хартмута. Схема с откатами, которую раскрыло НАБУ, указала на беспомощность всех созданных антикоррупционных инструментов внутри компании и наблюдательного совета, который должен был бы контролировать правление и отстаивать прозрачность компании.

В этом году на зарплаты наблюдательного совета потратили около 12 млн грн. При этом члены совета не смогли запустить работу комитетов, а правительство еще с прошлого года тянуло с избранием пятого члена.

О том, кто должен был бы обеспечить в "Энергоатоме" механизмы, которые бы не допустили появления масштабных схем, но не сделал этого, – читайте в материале OBOZ.UA.

"Энергоатом" отчитывался о борьбе с коррупцией, пока с подрядчиков собирали взятки

"Энергоатом" еще недавно заявлял о "положительной динамике антикоррупционных реформ" внутри компании. "Врио председателя правления "Энергоатома" Павлом Ковтонюком утвержден Реестр рисков, идентифицированных в деятельности общества в 2025 году. Внутреннее оценивание вероятных коррупционных рисков осуществляла рабочая группа, в состав которой вошли руководители и работники структурных и обособленных подразделений компании", – говорится в одном из сообщений компании.

"Положительная динамика антикоррупционных реформ" не помешала наладить в компании одну из самых масштабных коррупционных схем. Как утверждают в НАБУ, известный бизнесмен, представители "Энергоатома", заручившись поддержкой нескольких членов правительства, годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

По информации НАБУ и САП, руководил схемой человек по прозвищу "Карлсон". Официально антикоррупционные органы не раскрывают имени, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук "не могут оставаться на должностях". Они написали заявления об увольнении.

Кабмин также поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также директора по финансам и бюджетированию, директора по правовому обеспечению, руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

Однако кроме тех, кто организовал эту схему, есть также и представители "Энергоатома", которые должны были бы заниматься борьбой с коррупцией, но делали это, мягко говоря, неэффективно. Среди них в том числе и наблюдательный совет, который первым распустили.

Потраченные миллионы и сомнительные результаты

Работа наблюдательного совета "Энергоатома" была парализована, пятого члена правления не смогли избрать еще с прошлого года. Даже в меморандуме МВФ говорилось о необходимости как можно скорее назначить пятого члена наблюдательного совета (это должно было сделать правительство). Более того, в Фонде даже рекомендовали расширить состав до семи членов.

Зато все процедуры фактически блокировались. Тимофей Милованов, который написал заявление об увольнении с должности члена наблюдательного совета "Энергоатома" после громкого коррупционного скандала, пожаловался, что ему "фактически не давали работать".

"Правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома". Правильное решение! Потому что надо работать. На мои просьбы запустить работу комитетов мои бывшие коллеги говорили "подождем, пока соберем полный состав совета", а когда я начинал требовать не ждать, мне говорили "ты слишком токсичен и предвзят", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Нормально работать наблюдательный совет "Энергоатома" действительно не мог. Их трудно обвинить в участии в организации схем, тем более с ними подписали контракт только в этом году. Но вместе с тем именно этот состав набсовета не смог организовать прозрачную работу, не провел аудиты, не смог выявить масштабную коррупционную схему, которую устроили буквально под носом.

Возможности работать членам набсовета не давали. Но зарплату они получали в полном размере. Тимофей Милованов первую выплату от "Энергоатома" задекларировал в мае – чуть больше 908 тыс. грн. Всего за год член набсовета получил почти три миллиона гривен (2 млн 958 тыс. грн). Неплохо, учитывая, что отработать эти деньги так и не удалось. Кстати, он также член наблюдательного совета "Украинской оборонной промышленности".

Сколько зарабатывал Милованов в наблюдательном совете "Энергоатома":

октябрь 2025-го – 352 тыс. грн;

сентябрь 2025-го – 290 тыс. грн;

август 2025-го – 352 тыс. грн;

июль 2025-го – 352 тыс. грн;

июнь 2025-го – 704 тыс. грн;

май 2025-го – 908,3 тыс. грн.

Среди членов наблюдательного совета был государственный секретарь Министерства экономики Виталий Петрук. В своей последней декларации за прошлый год он указал, что работа в "Энергоатоме" неоплачиваемая. Зарплату он должен был бы получать, как и Милованов, с этого года, однако о значительном ежемесячном доходе в сообщениях об изменениях в имущественном состоянии он не указывал.

Наблюдательный совет возглавлял экс-министр энергетики Литвы Ярек Неверович, четвертым членом был управляющий директор EuroAtlantic Partners в Брюсселе Майкл Эллиот Крист. Однако авторитетные члены правления не увидели масштабную схему в компании.

Стоит отметить, что, несмотря на потерю репутации (и речь идет не только об "Энергоатоме", но и о чиновниках), коррупцию на уровне высшего руководства государства раскрыли украинские правоохранители – детективы НАБУ. Масштабные коррупционные разоблачения способствуют болезненному, но необходимому очищению системы. И государство, в котором правоохранительные органы смело обнаруживают схемы на уровне руководителей министерств и приближенных к президенту бизнесменов, точно имеет шансы преодолеть масштабную коррупцию.