Число украинских беженцев стремительно возросло: почему не хотят возвращаться

Количество украинских беженцев в 2024 году составило 5,2 млн человек – это на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Чтобы вернуться, они хотят, чтобы в Украине были решены вопросы безопасности, проблема жилья, повысился уровень жизни и можно было найти работу.

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Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Отмечается, что 3,7 млн украинцев покинули страну из-за западных границ, и еще 1,5 млн уехали в европейские страны через Россию или Беларусь или остались в этих странах.

Также было подсчитано, что большинство украинских беженцев – это взрослые женщины ( 44% по состоянию на декабрь 2024). В то же время за прошлый год доля взрослых мужчин среди беженцев выросла с 18% до 27%, а детей наоборот – уменьшилось с 32% до 29%.

"В результате выезда беженцев больше всего уменьшилось количество детей и женщин среднего возраста. Невозвращение этих групп будет означать, что в будущем население Украины снизится еще больше, а тенденция к старению населения сохранится и ухудшится", - отметили в ЦЭС.

При этом доля беженцев, планирующих возвращаться в Украину, продолжает уменьшаться – по состоянию на ноябрь-2024 таких впервые оказалось больше половины. Это объясняется тем, что некоторые из украинцев изменили свою позицию в сторону невозвращения, и тем, что некоторые другие вернуться в начале 2024 года. Среди сдерживающих факторов беженцы называют военные и экономические факторы, в частности:

ухудшение ситуации безопасности;

сохранение неопределенности;

разрушенное жилье;

низкий уровень жизни;

сложности с поиском работы в Украине.

Отмечается, что больше всего опрошенных беженцев выехали из северных (28%) и восточных регионов (32,6%) Украины. Среди отдельных административных единиц выделяются Киев (18% респондентов), Харьковская (13,8%) и Донецкая (9,5%) области.

Абсолютное большинство беженцев приняли к себе страны Европы - по состоянию на конец ноября 2024 статус временной защиты в странах ЕС имели около 4,2 млн украинцев. Больше всего их в:

Германии – 19,8%;

Польши – 17,7%;

Чехии – 6,9%;

Испании – 3,9%;

Словакии – 3,8%.

США (5,4%) и Канада (3,4%) в общей сложности приняли менее 9% беженцев из Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Чехия и Польша работают над новыми механизмами легализации украинцев после завершения войны. Планируется, что временная защита автоматически будет отменена после "завершения" войны, но украинцы будут иметь возможность остаться в ЕС по другим правовым основаниям.

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