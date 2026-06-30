Чиновники похищали тысячи долларов в сфере градостроительства: в Украине раскрыли коррупционную схему с разрешениями

В Украине раскрыли коррупционную схему в сфере градостроительства, в рамках которой чиновники вместе с посредниками якобы вымогали тысячи долларов за выдачу разрешительных документов на строительство и реконструкцию объектов. По данным следствия, взятки могли составлять от 6 до 8 тысяч долларов за одно разрешение, а часть средств фигуранты, вероятно, присваивали между собой.

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Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура. Речь идет о возможной коррупционной схеме, связанной с получением градостроительных условий и ограничений для реконструкции объекта в центре города. Новые подозрения получили:

главный архитектор Ивано-Франковска Игорь Мусиловский;

директор коммунального предприятия "Архитектурно-планировочное бюро-ИФ" Григорий Качан;

представитель тернопольской частной компании, которого задержали ранее.

По данным следствия, фигуранты могли быть причастны к получению неправомерной выгоды за выдачу разрешительной документации в сфере градостроительства. Правоохранители утверждают, что события разворачивались в мае 2026 года. Именно тогда представитель частной компании обратился за получением градостроительных условий и ограничений на реконструкцию помещения на улице Кобылянской.

Согласно материалам дела, 21 мая директор коммунального предприятия "Архитектурно-планировочное бюро-ИФ" озвучил сумму неправомерной выгоды – 6 тысяч долларов США. Впоследствии, по версии следствия, в ходе дальнейших контактов с представителем компании сумма была увеличена до 8 тысяч долларов. При этом разницу один из фигурантов якобы планировал оставить себе.

На следующий день, 22 мая, главный архитектор города Игорь Мусиловский, как отмечается в материалах, через мессенджер передал согласованную электронную документацию. После этого представитель компании передал денежные средства руководителю коммунального предприятия.

24 июня 2026 года правоохранительные органы задержали представителя частной компании. Ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Также подозрения получили:

Григорий Качан – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (соучастие в получении взятки);

Игорь Мусиловский – по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении главного архитектора меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен. Расследование проводят следователи Национальной полиции Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении СБУ.

Это уже не первый эпизод в деле. Еще 26 мая 2026 года правоохранители сообщили о подозрениях сразу трем должностным лицам городской власти, включая главного архитектора, директора коммунального предприятия и начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Тогда следствие инкриминировало им систематическое вымогательство средств у предпринимателей и застройщиков за выдачу разрешительных документов. По данным следователей, было зафиксировано как минимум три эпизода получения взяток на общую сумму около 26 тысяч долларов США.

28 мая Ивано-Франковский городской суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога. 29 мая главный архитектор города Игорь Мусиловский вышел из СИЗО после внесения залога в размере 2 миллионов гривен.

25 июня апелляционный суд оставил без изменений решение о мере пресечения в отношении директора КП "Архитектурно-планировочное бюро-ИФ" Григория Качана. Он остается под стражей до 23 июля 2026 года с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Также известно, что Григорий Качан отстранен от исполнения обязанностей до 26 июля 2026 года. Временное управление предприятием осуществляет начальник отдела землеустройства Николай Ушко. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшему председателю правления украинского банка сообщили о подозрении по делу о незаконных финансовых операциях на сумму свыше 210 млн грн. По версии следствия, банкир за вознаграждение помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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