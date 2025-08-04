Чиновник в Украине во время войны построил особняк за 70 млн грн: начато расследование

Украинское правительство, а также правоохранительные и антикоррупционные органы проверят информацию о несоответствии уровня жизни и заработка главы Энергетической таможни Анатолия Комара. Толчком стало разоблачительное расследование в украинских СМИ о состоянии чиновника и его родных.

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Соответствующее поручение дала премьер Юлия Свириденко, о чем сообщила 4 августа. "Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", – написала она в Telegram.

Анатолий Комар: что узнали журналисты

Ранее проект "Схемы" сообщил, что 44-летний чиновник уже является пенсионером, поскольку около 20 лет проработал в Службе безопасности Украины. Энергетическую таможню Гостаможслужбы он возглавил в 2022 году, а в 2024-м задекларировал около 90 тыс. грн зарплаты в месяц.

Несмотря на это, с 2021 года Анатолий Комар является владельцем апартаментов в элитном столичном ЖК "Бульвар Фонтанов". Их рыночная стоимость – 3,7 млн грн. И с 2020 года он с женой живет в новом ЖК на берегу Днепра в Киеве, где две квартиры в том же году за 4 млн грн приобрел его тесть.

Кроме того, в том же году 69-летний пенсионер потратил 1 млн грн на 20 га земли под Киевом, где в 2025 году завершилось строительство роскошного имения площадью 450 кв.м. Согласно смете без учета внутренних отделочных работ, мебели и бытовой техники стоимость дома составила 48 млн грн, а общая цена – от 70 млн "под ключ".

Журналисты подсчитали, что суммы, заработанной тестем и тещей Комара за всю жизнь, не хватило бы даже на первый этап строительства такого роскошного дома. Но журналисты привели аргументы, что дом возводили именно для Анатолия Комара.

Кроме того, его тесть Сергей Гладков купил автомобиль Volvo XC90 2024 года выпуска за около 2 млн грн. А жена чиновника с 2021 года арендует элитное авто Mercedes S-класса 2018 года выпуска.

Также выяснилось, что в своей декларации чиновник не указал расходы на образование или аренду жилья для дочери. В 2023 году она училась в частной школе на Кипре Pascal English School Lefkosia, в 2025-м поступила в лондонский King's College London. Год обучения в каждом из этих заведений стоит больше годовой зарплаты Комара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине запустили перезагрузку топ-руководства таможни. Объявлен открытый конкурс на должность ее руководителя, а в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

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