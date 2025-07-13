Четырехдневная рабочая неделя в Украине: нардеп назвал главное условие внедрения

Четырехдневная рабочая неделя в Украине могла бы помочь украинцам лучше справляться со своими производственными обязанностями в условиях постоянных обстрелов и воздушных тревог. Однако главным условием такого режима должно быть сохранение 40-часовой рабочей недели, т.е. увеличение количества рабочего времени до 10 часов в день в четырехдневном формате.

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Такое мнение выразил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он, впрочем, напомнил, что на данный момент в Украине нет ни парламентских, ни правительственных инициатив по сокращению количества рабочих дней. Потому такой формат пока возможен лишь в частных случаях и по отдельной договоренности сотрудника с работодателем.

"Я отношусь (к переходу на 4-дневную рабочую неделю. – Ред.) положительно. Считаю, что при условии сохранения 40-часовой рабочей недели и с учетом обстоятельств, в которых работник оказывается в связи с обстрелами и тревогами, это могло бы быть определенным решением, которое бы точно увеличило производительность труда, а не уменьшило бы ее", – отметил нардеп.

Сокращение рабочей недели в Украине: позиция Гоструда

В Государственной службе занятости считают, что разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю в Украине возможен только в мирное время. В условиях же полномасштабной войны рынок труда, наоборот, перешел на "военные рельсы", напоминают в ведомстве. В частности, ряд трудовых норм ужесточился:

максимальный недельный объем рабочих часов увеличен до 60 вместо обычных 40 ;

; праздничные дни во время войны считаются обычными рабочими, без удвоенной оплаты или компенсации дополнительным отдыхом;

привлекать к работе в выходные во время войны можно без согласия профсоюза.

"В настоящее время в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу сменами, с разделением рабочего дня на части и в ночное время", – отметила заместитель начальника управления по работе с работодателями Госслужбы занятости Евгения Подлесная.

Отмечается, что страны, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, подтверждают: лучше всего такой график подходит для IT-сектора, креативных и аналитических профессий и для сферы с оплатой за результат. Пока четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей, отмечают специалисты.

Напомним, еще в 2023 году опрос показал, что большинство украинцев хотело бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддержали 71%. Украинцы согласны на 4-дневку даже при условии увеличения рабочего дня до 9,5 часа.

При этом важным для респондентов условием было сохранение зарплаты. Желание перейти на 4 дневную рабочую неделю украинцы объясняли, среди прочего, частыми переработками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше с июля 2025 года стартовала пилотная программа сокращенной рабочей недели – 4 дня и 35 часов без снижения зарплаты Окончательные решения по масштабному внедрению еще не приняты. Это тестовая фаза, которая должна показать, готова ли страна к системной трудовой реформе.

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