В Польше планируют ввести 4-дневную рабочую неделю: что известно и почему не все так однозначно

В Польше с июля 2025 года стартует пилотная программа сокращенной рабочей недели – 4 дня и 35 часов без снижения зарплаты, но окончательные решения по масштабному внедрению еще не приняты. Это тестовая фаза, которая должна показать, готова ли страна к системной трудовой реформе.

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Об этом пишет poradnikzdrowie.pl. Программа предусматривает революционный подход к организации труда, сокращение рабочего времени без уменьшения заработной платы, с возможностью 3 выходных в неделю или увеличенной продолжительности отпуска.

Что предусматривает пилотный проект

Инициатива Министерства семьи, труда и социальной политики предусматривает, что с 30 июня 2025 года предприниматели, органы местного самоуправления, ассоциации, фонды и профсоюзы смогут присоединиться к тестированию сокращенной рабочей недели. Форматы участия гибкие, работодатели могут выбрать 6-часовой рабочий день, 3 выходных в неделю или расширение количества дней отпуска.

Пилотная программа предусматривает финансирование до 1 миллиона злотых на организацию, которое можно потратить на изменение графиков работы, внедрение цифровых инструментов или обучение. Общий бюджет проекта на первый год составляет 10 миллионов злотых.

Уже в 2024 году первым городом, который испытал сокращенную рабочую неделю, стал Лешно. За ним к инициативе присоединились Влоцлавек, Свебодзице и Щецинек. Во всех этих городах было доказано, что четырехдневная рабочая неделя – это не только повышение комфорта для работников, но и улучшение эффективности труда. Уменьшение нагрузки позволило снизить уровень выгорания и повысить мотивацию к работе.

Психологическое выгорание стало серьезной проблемой на польском рынке труда. От 23 до 35% работников ежедневно сталкиваются с постоянным стрессом, давлением и потерей баланса между личной жизнью и работой. Сокращение рабочей недели – это попытка ответить на вызов времени, улучшить здоровье работников, уменьшить больничные, сохранить производительность.

Кроме того, правительство рассматривает дополнительные изменения в Трудовой кодекс, в частности увеличение ежегодного отпуска до 35-40 дней, это может означать до 130 выходных в год – почти двухмесячный отпуск в новом трудовом ритме.

Опыт Великобритании и других стран показывает, что 4-дневная рабочая неделя не снижает производительности. Наоборот – количество больничных снижается до 65%, а эффективность труда растет. Люди испытывают меньше стресса, становятся более сосредоточенными и вовлеченными в работу.

В Польше эта модель только начинает укореняться. Но уже сейчас примеры городов и первые оценки экспертов позволяют утверждать, что страна готова к изменениям. Если пилотная программа пройдет успешно, в 2026 году реформа может стать частью обновленного Трудового кодекса.

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