Часы с бриллиантами за 830 тыс. грн: какое незадекларированное имущество скрывает глава Хмельницкого облсовета

Глава Хмельницкого облсовета Виолета Лабазюк скрывает ценные часы Harry Winston стоимостью 830 тысяч гривен, не внеся их в декларацию. Этот аксессуар пытаются скрыть на всех публичных фотографиях, заблюрив циферблат.

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Об этом сообщает Informator.ua. Издание провело детальный анализ публичных изображений Виолеты Лабазюк и обнаружило, что она часто носит ярко-голубые часы.

На многих фотографиях часы отфотошоплены или затемнены, что затрудняло их идентификацию. Однако "Информатор" выяснил, что этот аксессуар очень похож на модель Premier Moon Phase от американского бренда Harry Winston. Определить модель часов помогли несколько характерных деталей:

базель с бриллиантами: фиксированный базель, украшенный бриллиантами;

фиксированный базель, украшенный бриллиантами; дата у цифры 6: уникальное расположение даты на циферблате;

россыпь бриллиантов в виде пирамиды: характерный дизайн бриллиантов;

характерный дизайн бриллиантов; девять драгоценных камней возле крепления браслета: отличительная черта модели.

Часы Harry Winston Premier Moon Phase стоят 20 465 долларов США, что составляет примерно 830 тысяч гривен. Корпус часов изготовлен из 18-каратного белого золота, синий ремешок – из кожи аллигатора. Часы имеют синий перламутровый циферблат с бусинами, стрелки из белого золота, метки из бриллиантов и стойкое к царапинам сапфировое стекло.

Согласно декларации Виолеты Лабазюк за 2023 год, среди ее имущества указаны только часы от Chopard. Ее муж, депутат группы "За Будущее" Сергей Лабазюк, задекларировал двое часов – от Breguet и Rolex, приобретенных за 400 тысяч гривен в 2022 году, во время полномасштабной войны.

Наличие у Виолеты Лабазюк драгоценных часов от Harry Winston не было указано в декларации. Это нарушение законодательства.

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