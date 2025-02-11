Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм регистрирует бренд в России: что собирается продавать под своим именем
Российские СМИ сообщают, что компания DB Ventures, совладельцем которой является известный бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham для продажи текстиля для дома и спорта, столовых салфеток и др. продукции. Утверждается, что это произошло 7 февраля. Однако в самом Роспатенте пока указывается, что заявка лишь была подана 21 июня 2024 года. Что, впрочем, свидетельствует о реальном намерении Бекхэма ее зарегистрировать.
Как отмечают росСМИ, DB Ventures намерена производить и продавать в России под брендом David Beckham ряд товаров. В частности:
- текстиль для дома и спорта;
- покрытия для мебели;
- столовые салфетки;
- носовые платки;
- противомоскитные сетки;
- мешки и спальные конверты для новорожденных;
- кухонные полотенца;
- одеяла для йоги;
- кожаные простыни.
Также там напоминают: DB Ventures была основана в 2014 году. Компания управляет рекламными контрактами Бекхэма – в т.ч. с:
- спортивным брендом Adidas;
- брендом часов Tudor;
- брендом виски Haig Club.
"В марте 2022 года Бекхэм продал 55% DB Ventures американской брендинговой компании Authentic Brands Group. Которая владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами", – отечается в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, страны ЕС обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.
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