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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм регистрирует бренд в России: что собирается продавать под своим именем

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм регистрирует бренд в России

Российские СМИ сообщают, что компания DB Ventures, совладельцем которой является известный бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham для продажи текстиля для дома и спорта, столовых салфеток и др. продукции. Утверждается, что это произошло 7 февраля. Однако в самом Роспатенте пока указывается, что заявка лишь была подана 21 июня 2024 года. Что, впрочем, свидетельствует о реальном намерении Бекхэма ее зарегистрировать.

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Как отмечают росСМИ, DB Ventures намерена производить и продавать в России под брендом David Beckham ряд товаров. В частности:

  • текстиль для дома и спорта;
  • покрытия для мебели;
  • столовые салфетки;
  • носовые платки;
  • противомоскитные сетки;
  • мешки и спальные конверты для новорожденных;
  • кухонные полотенца;
  • одеяла для йоги;
  • кожаные простыни.
На сайте Роспатента указывается, что заявка на регистрацию товарного знака David Beckham была подана в 2024 году

Также там напоминают: DB Ventures была основана в 2014 году. Компания управляет рекламными контрактами Бекхэма – в т.ч. с:

  • спортивным брендом Adidas;
  • брендом часов Tudor;
  • брендом виски Haig Club.
Дэвид Бекхэм регистрирует свой бренд в России

"В марте 2022 года Бекхэм продал 55% DB Ventures американской брендинговой компании Authentic Brands Group. Которая владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами", – отечается в материале.

Изображение товарного знака, которое Дэвид Бекхэм хочет зарегистрировать в России

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, страны ЕС обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

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