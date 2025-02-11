Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм регистрирует бренд в России: что собирается продавать под своим именем

Российские СМИ сообщают, что компания DB Ventures, совладельцем которой является известный бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham для продажи текстиля для дома и спорта, столовых салфеток и др. продукции. Утверждается, что это произошло 7 февраля. Однако в самом Роспатенте пока указывается, что заявка лишь была подана 21 июня 2024 года. Что, впрочем, свидетельствует о реальном намерении Бекхэма ее зарегистрировать.

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Как отмечают росСМИ, DB Ventures намерена производить и продавать в России под брендом David Beckham ряд товаров. В частности:

текстиль для дома и спорта;

покрытия для мебели;

столовые салфетки;

носовые платки;

противомоскитные сетки;

мешки и спальные конверты для новорожденных;

кухонные полотенца;

одеяла для йоги;

кожаные простыни.

Также там напоминают: DB Ventures была основана в 2014 году. Компания управляет рекламными контрактами Бекхэма – в т.ч. с:

спортивным брендом Adidas;

брендом часов Tudor;

брендом виски Haig Club.

"В марте 2022 года Бекхэм продал 55% DB Ventures американской брендинговой компании Authentic Brands Group. Которая владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами", – отечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, страны ЕС обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

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