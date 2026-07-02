Россия атакует АЗС: украинцам рассказали, будут ли проблемы с бензином

Удары России по украинским АЗС являются осознанным решением, направленным на максимальное уничтожение топливной инфраструктуры. Свидетельствовать же об этом может широкая география таких ударов – крупные города, приграничье и т.д. Впрочем, уверяют в экспертной среде, несмотря на это, без топлива – и. в частности, бензина – украинцы не остануться.

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Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, передает "Укринформ". Он отметил: такая тактика россиян – не нова.

"Мы видели, начиная с мая, удары по автозаправочным станциям в Харькове, в Сумах, в пограничные и т.д... Они пытаются действовать таким образом, как максимальное уничтожение инфраструктуры – топливной, энергетической, ударов в подстанциях, железнодорожной", – констатировал Гончар.

При этом он признал: целью врага является парализация жизни в прифронтовых регионах. А потому удары будут продолжаться.

"Понятно, что восстановить АЗС быстро невозможно... Но, по всей видимости, будут проработаны мобильные варианты доставки топлива... Давайте вспомним 2022 год – когда у нас был топливный кризис в течение 4-х месяцев из-за ударов агрессора. Вышли мы из этой ситуации благодаря как раз мобильным средствам перемещения топлива – как из Европы в Украину, так и по Украине", – подчеркнул эксперт.

Оккупанты массированно атаковали АЗС на Днепропетровщине

Напомним: в ночь на 1 июля враг атаковал сразу 5 АЗС на Днепропетровщине. Из-за попаданий на всех заправках вспыхнули пожары и было повреждено оборудование.

В результате вражеских атак погибла женщина: ей было 43 года. Еще три женщины получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 1 июля украинские водители начинают видеть на АЗС новые европейские обозначения топлива. Рядом с привычными названиями или вместо появляются маркировки E5, E10, B7 и B10, которые указывают не на октановое число, а на содержание биокомпонентов в топливе.

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