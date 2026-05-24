Бронирование работников снова пересматривают: к чему готовиться украинцам в ближайшее время

В Украине не планируют кардинально менять критерии критичности предприятий – ключевыми останутся уровень средней зарплаты (около 26 тыс. грн) и правила бронирования работников. Для компаний на прифронтовых территориях будут действовать более мягкие условия, а сам пересмотр критериев будет точечным, чтобы сохранить баланс между потребностями экономики и обороны.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев в телеэфире, пишет "Укринформ". По его словам, последний большой пересмотр критериев происходил еще в начале 2025 года, теперь пришло время оценить, насколько действующие правила соответствуют новым реалиям.

В Минэкономики отмечают, что никакой "революции" в системе бронирования не будет. Пересмотр коснется преимущественно отраслевых критериев, которые определяются отдельно для небольшой доли компаний через профильные министерства и региональные администрации.

Речь идет о точечной проверке того, действительно ли определенные предприятия остаются критически важными для функционирования экономики или обеспечения потребностей Сил обороны. По словам министра, основное влияние на то, сможет ли компания получить статус критически важной, имеют два ключевых параметра:

средний уровень заработной платы на предприятии;

вопрос отсрочки для работников по совместительству.

Именно эти критерии, а не отраслевые исключения, будут определять большинство решений по бронированию персонала. Сейчас одним из базовых критериев остается требование к средней зарплате на предприятии.

Сегодня этот показатель составляет 2,5 минимальной зарплаты, то есть примерно 26 тысяч гривен. В Минэкономики считают, что этот уровень остается приемлемым для большинства компаний даже с учетом инфляции и общего роста доходов.

По словам Соболева, перед принятием решений правительство консультировалось с представителями бизнеса, и именно после этих обсуждений было решено не повышать требования радикально. Отдельный подход сохраняется для бизнеса, который работает на прифронтовых территориях.

Для таких компаний зарплатный критерий остается ниже – 21 600 гривен. Правительство объясняет это тем, что предприятия в этих регионах работают в значительно более сложных условиях, из-за рисков безопасности, перебоев с логистикой, нехватки кадров и нестабильной инфраструктуры.

В Минэкономики объясняют, что аудит критериев – это регулярная практика. За последний год экономическая ситуация изменилась, ведь выросли зарплаты, усилилась инфляция, а важность отдельных секторов экономики могла существенно измениться. Именно поэтому правительство проверяет, соответствуют ли действующие критерии реальным потребностям государства.

В то же время в министерстве подчеркивают, что бизнесу не стоит ожидать неожиданных решений или резкого ужесточения правил. Больше всего внимания, вероятно, будут уделять отдельным отраслям, где нужно уточнить целесообразность бронирования или пересмотреть приоритетность отдельных направлений.

