Бронирование по новым правилам: в Минэко озвучили основные изменения

В Минэкономики разъяснили, что предприятиям следует проверить соответствие обновленным критериям критичности, пересмотреть список работников для бронирования. Отдельно проверить работников по совместительству и подготовить документы для критичности. И все это не дожидаясь 1 июля.

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Об этом говорится в публикации Дебет-Кредит. Кабинет Министров Украины 30 мая 2026 года принял постановление №692, которое, по словам чиновников, делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций,которые определяются критически важными для функционирования экономики и государства в условиях военного положения. Минэкономики в своем новом разъяснении отметило, что для предприятий сейчас актуальны следующие шаги:

Проверить соответствие обновленным критериям.

Пересмотреть список работников для бронирования

Отдельно проверить работников по совместительству.

Подготовить документы для подтверждения критичности.

Не ждать последних дат.

Но четкой позиции относительно начала применения нового порога зарплаты в Минэкономики пока нет.

Сохраняется ли действующее бронирование работников?

Да. На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий, и действующее бронирование военнообязанных работников.

Работникам не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия

Как учитывать совместителей?

Правила бронирования работников по совместительству следующие:

Работник будет учитываться в квоту бронирования только один раз.

Это не обязательно должно быть основное место работы.

Главный принцип заключается в том, что один военнообязанный – это один учет в квоту бронирования.

Работник может учитываться в квоту того предприятия, где он работает по совместительству.

Это возможно только один раз.

Такое ограничение необходимо во избежание двойного учета одного человека на нескольких предприятиях

Что с зарплатным критерием по бронированию?

Зарплатные критерии для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников:

Основной зарплатный критерий составляет 25 941 грн.

Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, сохраняется более низкий уровень – 21 618 грн.

Указанные суммы касаются начисленной заработной платы до уплаты налогов. К сожалению, относительно даты начала применения нового порога как для средней так и по зарплате бронирования – Минэкономики конкретного ответа не предоставило.

Подтверждение статуса критически важного предприятия будет осуществляться по обновленным критериям. Решение о подтверждении статуса будут принимать только после того, как предприятие подаст полный пакет необходимых документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харьковской области даже зарплаты до 44 тысяч гривен не могут привлечь достаточно работников и трудовых мигрантов из-за высоких рисков безопасности прифронтового региона. Из-за этого подрядчики вынуждены полагаться преимущественно на местных работников, поскольку ни украинцы из других областей, ни иностранцы массово ехать туда не готовы.

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