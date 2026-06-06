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Бронирование по новым правилам: в Минэко озвучили основные изменения

Александр Литвин
Рынки и компании
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Иллюстративное фото, военный билет на столе
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В Минэкономики разъяснили, что предприятиям следует проверить соответствие обновленным критериям критичности, пересмотреть список работников для бронирования. Отдельно проверить работников по совместительству и подготовить документы для критичности. И все это не дожидаясь 1 июля.

Об этом говорится в публикации Дебет-Кредит. Кабинет Министров Украины 30 мая 2026 года принял постановление №692, которое, по словам чиновников, делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций,которые определяются критически важными для функционирования экономики и государства в условиях военного положения. Минэкономики в своем новом разъяснении отметило, что для предприятий сейчас актуальны следующие шаги:

  • Проверить соответствие обновленным критериям.
  • Пересмотреть список работников для бронирования
  • Отдельно проверить работников по совместительству.
  • Подготовить документы для подтверждения критичности.
  • Не ждать последних дат.

Но четкой позиции относительно начала применения нового порога зарплаты в Минэкономики пока нет.

Сохраняется ли действующее бронирование работников?

Да. На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий, и действующее бронирование военнообязанных работников.

Работникам не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия

Как учитывать совместителей?

Правила бронирования работников по совместительству следующие:

  • Работник будет учитываться в квоту бронирования только один раз.
  • Это не обязательно должно быть основное место работы.
  • Главный принцип заключается в том, что один военнообязанный – это один учет в квоту бронирования.
  • Работник может учитываться в квоту того предприятия, где он работает по совместительству.
  • Это возможно только один раз.
  • Такое ограничение необходимо во избежание двойного учета одного человека на нескольких предприятиях

Что с зарплатным критерием по бронированию?

Зарплатные критерии для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников:

  • Основной зарплатный критерий составляет 25 941 грн.
  • Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, сохраняется более низкий уровень – 21 618 грн.

Указанные суммы касаются начисленной заработной платы до уплаты налогов. К сожалению, относительно даты начала применения нового порога как для средней так и по зарплате бронирования – Минэкономики конкретного ответа не предоставило.

Подтверждение статуса критически важного предприятия будет осуществляться по обновленным критериям. Решение о подтверждении статуса будут принимать только после того, как предприятие подаст полный пакет необходимых документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харьковской области даже зарплаты до 44 тысяч гривен не могут привлечь достаточно работников и трудовых мигрантов из-за высоких рисков безопасности прифронтового региона. Из-за этого подрядчики вынуждены полагаться преимущественно на местных работников, поскольку ни украинцы из других областей, ни иностранцы массово ехать туда не готовы.

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