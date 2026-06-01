Мигранты наотрез отказываются ехать в эту область Украины: иностранцев не прельщает даже зарплата до 44 тыс. грн

В Харьковской области даже зарплаты до 44 тысяч гривен не могут привлечь достаточно работников и трудовых мигрантов из-за высоких рисков безопасности прифронтового региона. Поэтому подрядчики вынуждены полагаться преимущественно на местных работников, поскольку ни украинцы из других областей, ни иностранцы массово ехать туда не готовы.

Видео дня

Об этом рассказал глава Службы восстановления инфраструктуры Андрей Алексеев в комментарии медиа. По его словам, ситуация выглядит парадоксально, ведь спрос на рабочих есть, деньги предлагают довольно конкурентные, но желающих работать в регионе почти нет.

Основная причина – фактор безопасности. Харьковская область остается прифронтовой территорией, где риски обстрелов и нестабильной ситуации существенно влияют на решение работников. Именно поэтому даже официально предложенные зарплаты не становятся достаточным стимулом для массового приезда рабочей силы.

По словам Алексеева, уровень оплаты труда зависит от типа работ и подрядчика. Самые распространенные вакансии выглядят так:

дорожные рабочие – 35 000-42 000 грн;

бетонные работы (в том числе на объектах защиты энергетики) – 30 000-44 000 грн.

Уровень оплаты может меняться в зависимости от объемов работ, условий и сложности задач. Для многих регионов Украины это выглядит как довольно высокий доход, особенно с учетом того, что часть вакансий предусматривает официальное трудоустройство и бронирование.

Подрядные организации пытаются частично компенсировать нехватку кадров за счет трудовых мигрантов из-за рубежа. Однако и эта стратегия пока не дает результатов. По словам представителей инфраструктурного сектора, уже несколько недель ведутся активные попытки привлечения иностранных работников, но желающих приезжать в прифронтовые районы практически нет.

Даже те мигранты, которые соглашаются работать в Украине, обычно выбирают более безопасные регионы, а не Харьковщину. Проблема не ограничивается иностранцами. Даже среди украинцев наблюдается низкая готовность ехать работать в прифронтовой регион.

Работники из западных и центральных областей также часто отказываются от предложений, даже несмотря на возможность официального трудоустройства и гарантии бронирования. В результате основная нагрузка ложится на местных жителей, которые остаются единственным стабильным источником рабочей силы.

Несмотря на кадровый дефицит, работы в области не останавливаются. Подрядные организации вынуждены адаптироваться к ситуации и выполнять проекты ограниченными силами. Ситуация с кадрами в прифронтовых регионах, вероятно, будет оставаться сложной до тех пор, пока сохраняется напряжение в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026 году агросектор переживает рекордный дефицит кадров, из-за чего зарплаты механизаторов, агродронщиков, агрономов и логистов выросли до 25-60 тысяч гривен в месяц. Наибольшие перспективы имеют специалисты, владеющие современной техникой, беспилотниками и цифровыми технологиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!