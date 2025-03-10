Британия может подать в суд на Абрамовича: деньги от продажи "Челси" обещают передать Украине

Великобритания подтвердила свою готовность передать Украине 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси". Деньги, полученные от продажи футбольного клуба российским олигархом Романом Абрамовичем, уже два года остаются замороженными, но британское правительство стремится решить юридические сложности и, наконец, передать средства на помощь Украине.

Видео дня

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью Financial Times. В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину Абрамович выставил "Челси" на продажу, заявив, что полученные средства пойдут на помощь жертвам войны.

В мае того же года клуб официально продали, однако передача денег Украине остановилась из-за юридических сложностей. Британское правительство настаивает, что эти средства должны быть использованы непосредственно в Украине, в то время как представители трастового фонда, на счету которого они хранятся, выступают за "гибкость" в использовании денег. В частности, они предлагают направить часть средств в поддержку украинских беженцев за границей.

Правительство Великобритании заявило, что оно "разочаровано" отсутствием прогресса в использовании этих денег и планирует перейти к "подходу, ориентированному на действия". Власти даже допустили возможность судебного разбирательства, если другие пути не дадут результата. Хотя судебный процесс может затянуться во времени, это один из вариантов, рассматриваемых британскими чиновниками.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что официальные лица ведут переговоры с представителями Абрамовича, экспертами и международными партнерами, чтобы как можно быстрее найти решение. В то же время, правительство продолжает работу над созданием независимого фонда, который будет отвечать за управление и распределение средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получила около 971 млн. долларов (752 млн. фунтов стерлингов) за счет доходов от российских замороженных активов РФ. Это первый транш Великобритании в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки". Средства будут потрачены на военные нужды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!