В сети пытается отбелить покупку родственником Левочкина земли в Карпатах по мизерной цене: прикрываются ВСУ

Telegram-канал Insider опубликовал пост, в котором исказил результаты анализа Института законодательных инициатив и попытался "отмыть" продажу на торгах земли на полонине Боржава в Закарпатской области. Участки на аукционе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) продали за 89,5 млн грн, хотя их оценили в более 1 млрд грн. Их владельцем стала семья Сергея Левочкина, который в прошлом возглавлял Администрацию президента-беглеца Виктора Януковича.

После скандала АРМА отказалась подписать протокол по результатам тендера. Более того, ГБР и ОГП расследуют действия чиновников Агентства (уголовное производство №62026000000000025). В сообщении Insider фактически разоблачили анализ Института законодательных инициатив .При этом используют ЗСУ, якобы, срыв торгов не дает возможности направить полученные средства на оборону страны.

В частности, Telegram-канал утверждает, что речь идет о продаже "частных пастбищ иностранца", а не государственного имущества.

На самом деле в резюме исследования говорится о том, что участки принадлежат группе связанных ООО, конечным владельцем которых действительно является иностранец (Ляйтнер Гернот, гражданин Австрии). Однако в исследовании также указано, что активы приобретены за счет средств, легализованных в рамках уголовного преступления, связанного с хищением государственных средств в сумме 259,2 млн грн.

То есть это не "пастбища иностранца" – это земли в Мукачевском, Свалявском и Хустском районах, которые купили за счет украденных у государства средств.

Также по версии Insider, землю продали не за бесценок, а по цене в "5 раз выше нормы", потому что это горная земля без дороги (вроде бы 5 тыс. евро за гектар). '

Что именно Insider считает "нормой", загадка. Землю продали за 89,5 млн грн. Тогда как организатор провел независимую оценку активов, по результатам которой земля была оценена на общую стоимость 1 млрд 67 млн грн.

Также канал утверждает, что сговора не было. При том в исследовании института этого нет. Да, землю получили:

Винграновский Андрей Николаевич , который за первый лот предложил 5,4 млн грн, а за второй – 39,1 млн грн;

, который за первый лот предложил 5,4 млн грн, а за второй – 39,1 млн грн; и Власюк Игорь Васильевич, предложив за третий лот 45 млрн грн.

"По данным медиа, эти лица связаны с осужденными, кому принадлежали эти земельные участки, а именно с Сергеем Левочкиным и Владиславом Каськивым. По данным Youcontrol, Игорь Власюк является соучредителем ООО "Боржава Эсет", конечными бенефициарами которой являются уже упомянутый Андрей Винграновский и Рената Гусейнова, которая вероятно является гражданской женой Владислава Каськива. Также по данным медиа Андрей Винграновский является мужем сестры Левочкина - Юлии Левочкиной", – говорится в сообщении.

Напомним, еще в ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более чем 1 млрд грн. А все средства полученные от реализации этого актива Национальное агенство во исполнение приговора ВАКС должно было перечислить на специальный счет Вооруженных Сил Украины.

Андрей Винграновский связан с семьей Левочкиных не только родственными узами, но и деловыми. По данным Оpendatabot Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая входит в "корпоративную группу семьи Левочкиных".

Агентство по розыску и менеджменту активов отказались подписывать протокол о результатах проведенных 8 января электронных торгов в системе "Прозорро.Продажи" по продаже 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области.

Полученная в ходе проверки информация свидетельствует о наличии признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возвращения актива под контроль бывших владельцев.

В связи с этим АРМА обратилась в НАБУ и САП для получения процессуальной оценки установленной связанности.

"После получения позиции компетентных органов Агентство обеспечит дальнейшие шаги в соответствии с законодательством, в частности проведение новой оценки и организацию повторного аукциона с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами, предусмотренных законом о реформе АРМА", – указано в сообщении.

В агентстве отмечают, что земельные участки общей площадью 460 гектаров на полонине Боржава переданы в управление АРМА на основании вердикта ВАКС от 5 июля 2024 года.

На аукцион выставили 41 земельный участок за 5,4 млн грн (стартовая цена – 10,4 млн грн), а также 208 участков и станции канатно-кресельной дороги со станцией горнолыжного подъемника за 39,1 млн грн (стартовая – 75,2 млн грн). На торгах победил Андрей Винграновский, приобретя участок площадью 26,7366 га, стартовая цена которого составляла 10,4 млн грн всего за 5,4 млн грн.

Также Винграновский стал владельцем участка 199,1488 га заплатив за него лишь 39,1 млн грн при стартовой цене 75,2 млн грн.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина из фракции "Слуга народа" утверждает, что Винграновский и другой победитель, Игорь Власюк, связаны с экс-депутатом Сергеем Левочкиным и Владиславом Каськивым. Винграновский является мужем Юлии Левочкиной – сестры экс-парламентария.

Третий участок площадью 234,77 га, начальная цена которого составляла 88,2 млн грн, продали Власюку на этих торгах за 45 млн грн. О нем указано, что он является учредителем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является тот же Винграновский, муж Юлии Левочкиной.

О том, что Сергей Левочкин планирует построить горнолыжный курорт "Боржава", стало известно еще в прошлом году. В августе 2025-го издание Bihus опубликовало материал в котором об этом шла речь.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководитель АРМА Елена Дума посещала клинику DMC, которую связывают с бэк-офисом Тимура Миндича. Что может свидетельствовать о том, что ее действия имели прямую связь с контролем или влиянием на распоряжение государственными активами, которые находились под арестом, в пользу конкретных лиц. Об этом говорится в журналистском расследовании.

