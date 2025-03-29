Большой банк ограничил счет супруги погибшего воина: они получили выплаты от государства

Жена военного является единственной получательницей единовременного пособия, которое государство выплачивает за погибшего мужа на счет. В апреле 2024 года она открыла счет в ПУМБ, чтобы положить туда деньги и в дальнейшем открыть депозит. Но банк ограничил пополнение счета в сумму до 1 млн грн в месяц.

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Как пишет Минфин со ссылкой на жалобу женщины на форуме, во время открытия счета она предоставила банку документы о происхождении этих средств, хотя сотрудница банка не только не попросила об этих документах, но и неохотно их приняла. Женщина начала переводить деньги со счета в Привате на счет в ПУМБ через несколько месяцев, в ноябре 2024 года. Вопросы в банке не возникали до 19 февраля 2025 года.

В этот день банк сообщил о необходимости предоставления подтверждающих документов, в частности, выписки из ПриватБанка, на счет в котором клиентка получала денежную помощь. В целом банк требовал "письменные объяснения по источникам происхождения зачисленных средств и цель дальнейшего использования зачисленных средств".

Клиентка предоставила все возможные документы через неделю, но вопросы остались. "Моя личность установлена. Все мои данные у банка есть. Происхождение источника средств я подтвердила протоколами MO. Мой статус жены погибшего защитника подтвержден Выдержками из Протоколов МО и моим устным сообщением с указанием серии и номеров серого и черных удостоверений, что фиксировалось работником горячей линии банка.

Почему ПУМБ необоснованно применяет дерискинг, предварительно установив мне лимит по пополнению счетов 3 000 000 в квартал? Выглядит, как ввод клиента в заблуждение. И эти вопросы уже не только к ПУМБ, эти вопросы касаются многих банков, поскольку оказалось, что такой случай не единичный. Многие члены семей погибших защитников попали под столь необоснованный финмониторинг", – пишет читательница.

В ПУМБ ответили:

"Первое, что хотим отметить, что банк ПУМБ ценит каждого клиента и делает все возможное, чтобы сотрудничество между нами вызвало исключительно положительный клиентский опыт.

В то же время Банк ПУМБ является социально ответственным банком и соблюдает все требования действующего законодательства Украины, в том числе в сфере финансового мониторинга. Согласно действующему законодательству Украины мы должны изучать своих клиентов и их финансовые операции, в том числе запрашивать дополнительные документы на всех этапах их обслуживания с целью недопущения и опровержения подозрительных операций. По результатам проведенного анализа менеджер банка действительно попросил клиентку предоставить дополнительные документы, подтверждающие источник средств.

Однако повторно изучив все детали дела и исходя из исключительных жизненных обстоятельств клиентки, мы приняли решение о возобновлении деловых отношений с ней. Ведь ПУМБ — это, прежде всего, клиентоориентированный банк, всегда открытый к диалогу. О возобновлении деловых отношений клиентке уже было поставлено в известность, а впоследствии ей должно поступить официальное письмо от банка с детальным рассмотрением всех замечаний от клиентки.

Также мы активно работаем над тем, чтобы в дальнейшем минимизировать возможность таких случаев и синхронизировать требования регулятора и потребности клиентов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а затем и завершении осуществления им банковской деятельности.

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