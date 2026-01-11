Более 8 часов задержки и измененные маршруты на 60 рейсах: "Укрзалізниця" рассказала об изменениях после обстрелов

11 января из-за ночных обстрелов более 60 поездов в Украине курсируют с отклонением от графика, часть рейсов направили измененными маршрутами, а задержки отдельных поездов достигают до 8 часов. Железные дороги устраняют повреждения инфраструктуры и постепенно возвращают движение к штатному графику.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В результате ночных обстрелов повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, из-за чего более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.

Речь идет как о внутренних, так и о международных и дальних рейсах. В "Укрзализныце" сообщили, что часть поездов временно направили измененными маршрутами, чтобы обеспечить безопасность движения и минимизировать дальнейшие задержки. В частности, измененными маршрутами сейчас курсируют такие поезда:

№743/744 Дарница – Славское – Дарница;

№119/120 Днепр – Хелм – Днепр;

№63/64–112/111 Харьков, Изюм – Пшемысль – Харьков, Изюм;

№745/746 Дарница – Львов – Дарница;

№9/10 Киев – Будапешт – Киев;

№749/750 Киев – Ужгород – Киев;

№107/108 Киев – Солотвино – Киев;

№178 Ивано-Франковск – Киев;

№292/291 Киев – Львов – Киев;

№52/30 Пшемысль – Киев – Пшемысль;

№20–67/19 Варшава, Хелм – Киев – Варшава, Хелм;

№742/741 Львов – Киев;

№15/16 Харьков – Ворохта – Харьков;

№98/97 Ковель – Киев – Ковель;

№44/43–50/49 Трускавец, Ивано-Франковск – Черкассы – Трускавец, Ивано-Франковск;

№92/91 Львов – Киев – Львов;

№29/27 Ужгород, Чоп – Киев – Ужгород, Чоп;

№207/7–208/8 Ивано-Франковск, Черновцы – Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

№114 Ужгород – Харьков.

По состоянию на утро 11 января ряд поездов имеет существенные задержки. Наибольшее опоздание зафиксировано на международных и транзитных направлениях:

№749/750 Киев – Вена (+8 ч 19 мин)

№93/94 Хелм – Харьков (+7 ч 15 мин)

№23/24 Хелм – Киев (+5 ч 42 мин)

№19/20 Хелм – Киев (+5 ч 10 мин)

№9/10 Будапешт – Киев (+3 ч 36 мин)

№83/84 Ужгород – Днепр (+4 ч 23 мин)

Также с задержками от одного до трех часов курсируют поезда сообщением Запорожье – Ясиня, Харьков – Ужгород, Львов – Барвенково, Одесса – Пшемысль, Ивано-Франковск – Киев, Днепр – Львов, Черновцы – Киев и ряд других рейсов. В "Укрзализныце" отмечают, что специалисты уже работают на местах повреждений, устраняют последствия обстрелов и одновременно разрабатывают максимально оптимальные маршруты, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к привычному графику движения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на системные попытки России разрушить ключевую инфраструктуру Украины, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего за год услугами "Укрзализныци" воспользовались 28 млн пассажиров.

