Более 27 млн грн для пострадавших от оккупации пошли на элитные авто и квартиры: разоблачено хищение гуманитарной помощи

В Украине разоблачили схему присвоения почти 27 миллионов гривен, которые государство выделило на гуманитарную помощь жителям деоккупированных общин Киевщины, подозрения уже получили семь участников преступной группы. Вместо поддержки пострадавших от войны фигуранты выводили бюджетные средства через благотворительные организации и тратили их на элитные автомобили, квартиры и земельные участки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. После деоккупации населенных пунктов Киевской области весной 2022 года государство направило значительные бюджетные средства на поддержку гражданского населения, которое пережило месяцы российской оккупации.

Чтобы ускорить доставку помощи, к процессу были привлечены благотворительные фонды, общественные организации и различные неприбыльные структуры. Именно этот механизм, по данным следствия, и использовали злоумышленники. Организатором схемы, как установило досудебное расследование, стал адвокат и руководитель адвокатского объединения.

К реализации сделки он привлек знакомых, которые отвечали за различные этапы схемы – подбор формальных руководителей благотворительных организаций, открытие банковских счетов, оформление фиктивных документов и создание видимости законной гуманитарной деятельности. Фигуранты подавали в комиссию официальные письма с предложениями оказать гуманитарную помощь деоккупированным общинам Киевщины.

В документах подробно описывали потребности пострадавших: продукты питания, генераторы, медикаменты, предметы первой необходимости. После согласования заявок бюджетные средства поступали на счета подконтрольных благотворительных организаций. По замыслу эти деньги должны были быть использованы на закупку и доставку помощи людям, которые пережили оккупацию и пытались восстановить нормальную жизнь.

Однако, по данным Нацполиции, значительную часть средств участники схемы выводили через подконтрольные предприятия, маскируя это под оплату товаров или услуг. Чтобы скрыть преступление, в Министерство социальной политики подавали отчеты с ложными данными. В документах отмечалось, что вся гуманитарная помощь якобы закуплена и передана общинам в полном объеме, хотя на самом деле часть товаров не доходила до адресатов или не закупалась вообще.

Следователи установили как минимум три эпизода присвоения средств в период с марта по июль 2022 года. Вместо помощи пострадавшим от войны, по версии следствия, участники группы инвестировали деньги в собственный комфорт и активы, за присвоенные средства они приобрели:

два автомобиля премиум-класса;

четыре квартиры в Киеве;

два земельных участка на территории Киевской области.

Правоохранители считают, что это лишь часть имущества, приобретенного за счет незаконно полученных средств, и не исключают дальнейшего ареста активов. В рамках расследования следователи провели более двух десятков обысков. По местам жительства фигурантов изъяли:

финансовую документацию;

банковские документы;

электронные носители информации;

другие материалы, подтверждающие функционирование схемы.

На основании собранных доказательств в феврале и мае 2026 года семерым участникам преступной группы сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации и функционированию схемы, а также проверяют, были ли среди участников должностные лица или лица, которые могли способствовать согласованию финансирования.

