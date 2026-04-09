Более 150 посылок "Новой почты" уничтожено в результате обстрела РФ: компенсируют ли украинцам стоимость

После удара российского дрона по отделению "Новой почты" в Запорожской области было уничтожено более 150 посылок украинцев. Однако, компания компенсирует клиентам их стоимость, общая сумма возмещений оценивается примерно в 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. По предварительной информации, вражеский дрон попал непосредственно в здание отделения. В результате взрыва помещение было полностью уничтожено. Огонь охватил и все отправления, которые находились внутри.

К счастью, удалось избежать человеческих жертв – в ночное время отделение было закрыто, и ни один из работников не пострадал. По предварительным оценкам, в отделении находилось более 150 отправлений. Все они были уничтожены в результате пожара после удара.

Речь идет как о частных посылках, так и о коммерческих отправлениях – товары, документы, личные вещи, которые люди ждали из разных уголков страны. "Новая почта" уже заявила, что клиенты не останутся один на один с проблемой.

Компания оперативно начала связь со всеми отправителями и получателями, чьи посылки были в уничтоженном отделении. Предварительно оценено, что общая сумма компенсаций может достигать около 300 тысяч гривен.

Стоимость утраченных отправлений будет возмещена в соответствии с потерянной ценностью посылок. Несмотря на разрушения, компания уже планирует возобновление работы в населенном пункте. В ближайшее время рядом с местом уничтоженного отделения будет установлен мобильный пункт обслуживания. Отмечается, что это позволит жителям и дальше пользоваться услугами доставки без длительных перерывов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" с 13 апреля повысит ряд своих тарифов. Например, доставка посылки до 10 кг по Украине подорожает со 120 грн до 135 грн.

