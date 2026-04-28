Яхта путинского миллиардера за $500 млн прошла Ормузский пролив: блокада США и Ирана не помешала

Супер-яхта Nord, которую связывают с российским подсанкционным миллиардером Алексеем Мордашовым, прошла через Ормузский пролив, несмотря на блокаду со стороны Ирана. Остается неизвестным, каким именно образом судно получило разрешение на проход.

Согласно данным платформы MarineTraffic, днем 24 апреля 142-метровая яхта вышла из Дубая, на следующее утро пересекла пролив и рано в 26 апреля прибыла в столицу Омана – в Маскат. Об этом сообщает Reuters.

У Мордашова комментировать журналистам ситуацию отказались.

Что известно о яхте Nord

Nord – одна из самых больших яхт в мире, ее стоимость – около $500 млн. На ее борту расположены 20 кают, бассейн, вертолетная площадка и даже подводная лодка.

Следует отметить, что официально Мордашов не числится владельцем Nord. Но судоходные данные и российские корпоративные реестры за 2025 год свидетельствуют, что в 2022 году яхта была зарегистрирована на российскую компанию, которая принадлежит его жене.

Компания зарегистрирована в городе Череповец, как и металлургическая компания "Северсталь", председателем правления которой является Мордашов. Forbes оценивает его состояние в около $37 млрд, что делает его самым богатым россиянином.

Несмотря на это, Алексей Мордашов попал под международные санкции, в частности со стороны Великобритании, США и Европейского Союза, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Но несмотря на это, Гонконг и Мальдивы, где ранее фиксировали яхту, не конфисковали ее, несмотря на призывы западных стран заморозить олигарха.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Ормузский пролив – один из важнейших энергетических путей. До эскалации между США и Ираном, которая началась 28 февраля, по нему ежедневно проходило 125-140 судов, что обеспечивало около 20% мировых поставок нефти.

Но в ответ на обстрелы со стороны США и Израиля Иран существенно ограничил движение по проливу. С тех пор по нему проходят лишь единичные суда, преимущественно торговые.

На это 11 апреля США в Ормузский пролив зашли американские военные корабли. Официально – для разминирования акватории, но на следующий день президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде пролива.

