Использовали войну, как способ обогатиться: "друзья Путина" заработали миллиарды на проблемах россиян

После начала полномасштабной войны ключевая ставка Центробанка РФ выросла до 20%, что позволило приближенным к Кремлю чиновникам и руководителям госкорпораций заработать миллиарды рублей только на депозитах. В первый год войны доходы элиты от банковских вкладов выросли в 5-7 раз по сравнению с 2021 годом, тогда как для большинства россиян война означала инфляцию, падение доходов и подорожание кредитов.

Об этом пишут росСМИ. После вторжения в Украину в феврале 2022 года Банк России резко поднял ключевую ставку, для большинства россиян это означало подорожание кредитов и падение покупательной способности.

Для тех, кто имел миллиардные сбережения – наоборот стабильный, почти безрисковый способ приумножить капитал. Большие суммы возвращались в Россию из-за границы из-за санкционных рисков, а возможностей тратить эти деньги становилось все меньше. Как следствие, депозиты в госбанках стали идеальным "сейфом" для денег элит.

Сергей Чемезов

Одним из главных бенефициаров стал Сергей Чемезов, многолетний друг Владимира Путина по КГБ и глава госкорпорации "Ростех", которая является ключевым поставщиком вооружения для войны. Лично Чемезов за четыре года войны получил 782,7 млн рублей процентов, но настоящие масштабы видны, если посмотреть на его семью.

Совокупный доход семьи от депозитов в ВТБ и "Новикомбанке" составил 5,78 млрд рублей, а общая сумма вкладов превысила 13 млрд рублей. В первый год войны эти доходы выросли почти в семь раз по сравнению с довоенным 2021-м. Для сравнения, 4,8 млрд рублей правительство выделило на социальные доплаты неработающим пенсионерам в 19 регионах РФ.

Игорь Сечин и Алексей Миллер

Глава "Роснефти" Игорь Сечин за 2021-2024 годы получил 4,77 млрд рублей процентов, храня деньги в банке, подконтрольном самой "Роснефти". Чтобы обеспечить такой доход, его вклад должен был составлять около 11 млрд рублей. Отмечается, что это больше, чем государство выплатило жителям Курской области, которые потеряли имущество из-за боевых действий.

Почти не отстает и глава "Газпрома" Алексей Миллер – 4,57 млрд рублей процентного дохода за время войны. Для этого сумма его депозитов должна была превышать 10 млрд рублей. Для сравнения, 1 млрд рублей правительство планирует потратить на программу социальной газификации в 2026 году.

Семьи чиновников

Еще одна характерная черта – это оформление основных вкладов на родственников. В семье главы "Транснефти" Николая Токарева наибольшие доходы получили дочь, внук и жена, вместе более 2,2 млрд рублей процентов.

У спикера Госдумы Вячеслава Володина основные депозиты записаны на 89-летнюю мать, которая за четыре года получила сотни миллионов рублей дохода. Похожая картина в семьях депутатов Андрея Скоча, Леонида Симановского, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и ряда сенаторов.

Чиновники тоже не остались в стороне

Члены российского правительства также оказались среди выгодоприобретателей. В семье премьера Михаила Мишустина наибольший процентный доход получила его 83-летняя мать – более 860 млн рублей.

В целом семья хранила в банках миллиарды рублей, а доходы от депозитов в 2024 году выросли более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом. Первый вице-премьер Денис Мантуров и его мать за годы войны увеличили свои процентные доходы почти в 13 раз, а вице-премьер Дмитрий Патрушев почти в пять раз.

