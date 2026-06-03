Бизнесу в Украине грозит штраф до 60 тыс. грн: какой документ надо подать в ТЦК до 20 июня
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В Украине приближается важная дата для бизнеса: до 20 июня необходимо подать отчетность в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). За игнорирование этого требования предусмотрены штрафы до 59,5 тыс. грн.
Соответствующее требование прописано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Впрочем, требования распространяется не на все компании.
На кого распространяется требование
Правило касается учреждений, на которые распространяется военно-транспортная обязанность. Согласно статье 6 закона и постановлению Кабмина №1921 от 28 декабря 2000 года, к ним относятся:
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- другие государственные органы и органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, которые имеют на балансе транспортные средства и технику.
Если компания не имеет транспорта (или имеет арендованный) на балансе, закон не обязывает ее подавать отчетность. Но на практике некоторые ТЦК требуют даже "пустой" бланк, поэтому, чтобы избежать конфилктов и штрафов, следует уточнить требование именно в своем ТЦК.
Что должно быть в отчете
Во время действия военного положения украинские компании должны дважды в год — до 20 июня и до 20 декабря — предоставлять ТЦК сведения о своих логистических ресурсах. Руководители компаний должны подготовить и предоставить данные о:
- имеющихся транспортных средствах и специальной технике, которые находятся на учете предприятия;
- текущем техническом состоянии этого транспорта;
- работниках, которые закреплены за техникой и управляют ею.
В то же время водный транспорт в отчет не включают – для него предусмотрены отдельные, специализированные формы отчетности.
Суммы штрафов
Игнорирование июньского дедлайна или непредставление сведений влечет за собой административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (по статье 210-1 КУоАП). Санкция за это во время военного положения для должностных лиц (руководителей предприятий) составляет 34-59,5 тыс. грн штрафа.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самые большие штрафы грозят работодателям за неофициальное трудоустройство – повторное нарушение может стоить более 250 тысяч гривен за одного работника. В то же время во время военного положения бизнес имеет возможность избежать санкций, если вовремя устранит нарушения по предписанию инспекции.
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