Бизнес на грани закона: СМИ раскрыли, как семья Шурмы зарабатывает на "венчурной матрешке"

Замглаву Офиса президента (ОП) Ростислава Шурму уличили в создании целой бизнес-империи, которая работает на грани закона, – через связанных лиц и компании в офшорах на Кипре и Маршалловых островах. Одну из ключевых позиций в структуре "венчурной матрешки" Шурмы занимает его брат Олег, который может уже даже не находиться в Украине.

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История началась с расследования, которое показало: Украина заплатила сотни миллионов за электроэнергию в оккупации, а компании-получатели входят в орбиту Шурмы. Солнечные электростанции на оккупированных территориях получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года.

Теперь журналисты решили проверить, как именно был оформлен этот солнечный бизнес. И оказалось, что в "матрешку" входит не только энергетика, но и строительство, финкомпания и целый ряд земельных участков в Запорожской области. Всего – 26 юрлиц в Украине и 1 в Венгрии.

Так, брат Ростислава Олег Шурма является совладельцем энергокомпаний "КД Энерджи 2" и "Возобновляемая Энергия Запорожья" – основных получателей "солнечных" денег. Основателем "КД Энерджи 2" является кипрская KD 2 Energy holding limited, которая на 50% принадлежит Олегу Шурме (остальное – офшорам Adelis Inc с Сейшелов и Dolpinta Holding limited с Кипра).

"Восстановительная Энергия Запорожья" полностью принадлежит другому украинскому ООО "Экопауэр Инвест", которое в свою очередь на 76% принадлежит венчурному фонду "Гелиос". Остальные 24% "Экопауэр Инвест" записаны на кипрскую Zambelica Limited.

"Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы. Его уставный капитал составляет 435 млн грн", – утверждают расследователи. Ростислав Шурма значился директором фонда с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го. Но после его перехода в ОП должность заняла жена Олега Шурмы Ксения.

Основателем фонда сейчас является ООО "Соньера инвест" (уставный капитал – 150 тыс. грн), а бенефициарами — Олег Шурма и Светлана Стоян и Ольга Кузина. Стоян – поставщик книг и офисного оборудования в заведения Донецкой области на 116 тыс. грн, а Кузина была ФЛП с основным кодом экономической деятельности "деятельность кафе и мобильных столовых".

То есть "Соньера" со своим уставным капиталом вряд ли могла капитализировать "Гелиос" на 453 млн без долговых средств. "Кто ей одолжил ту кучу миллионов, неизвестно, потому что это коммерческая тайна. Но если это иностранная компания, то "Соньера" может спокойно выводить валюту за границу", – отмечают журналисты.

Почему выбрали именно венчурный фонд? Ответ прост: чтобы платить меньше налогов. По Налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов, могут ссужать средства своим же компаниям и так уменьшать налог на прибыль дочерних предприятий.

"В общем, перенесение денег, а значит, и налогового обязательства на предприятия со льготным налогообложением – оптимизаторская классика. Но любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней", – говорится в расследовании.

Схема, по данным журналистов, позволяла всей группе компаний Шурмы не платить сотни миллионов гривен налога на прибыль. Об этом может свидетельствовать финансовая отчетность одной из 26 фирм, где "Гелиос" в совладельцах, – ООО "Мастер финанс", предоставляющее финуслуги.

За 2022 год доход этой фирмы составил 85 млн грн. Но налог на прибыль составил лишь 181 тыс. грн, поскольку финансовые расходы были более 74 млн грн. "То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не одолжил "Мастер финансу" деньги, а внес их в уставный капитал, эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог 18% с прибыли вырос бы с жалких 181 тыс. грн до около 13 млн", – объясняют расследователи.

Кстати, "Гелиос" – не единственный венчурный фонд семьи Шурмы. У Олега есть еще "Простор" и "Квантум" (2021 и 2020 годы регистрации). "Квантум" при этом же является полным владельцем ООО "Квантум Хоум". На эту фирму зарегистрирован автопарк из пяти автомобилей, причем Audi E-Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после полномасштабного вторжения.

Интересным остается вопрос, где же находится Олег Шурма во время полномасштабной войны? Источники поговаривают, что родственник замглавы ОП якобы сбежал за границу и отсиживается в Вене (Австрия). Общество ждет официальной информации на этот счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022 года также сообщалось, что Шурма лоббирует передачу лесов в частные руки. По данным источников, причиной является ряд схем по вывозу леса, к которым также мог быть причастен бизнесмен Тимур Миндич.

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