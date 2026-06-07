Биткоин впервые после победы Трампа резко обвалился: почему инвесторы массово продают криптовалюты

Биткоин впервые после победы Дональда Трампа на выборах 2024 года упал ниже 60 тысяч долларов, опустившись до 59 101 доллара и потеряв более половины стоимости от своего исторического максимума в 126 тысяч долларов. Основными причинами падения стали отток средств из криптофондов, геополитическая напряженность, продажа части активов компанией Strategy и переход инвесторов в сектор искусственного интеллекта.

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Об этом пишет Bloomberg. Новое падение стало неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще несколько месяцев назад биткоин устанавливал исторические рекорды и считался одним из самых перспективных инвестиционных инструментов.

Во время торгов в Нью-Йорке курс биткоина упал до 59 101 доллара, что стало самым низким уровнем за последние месяцы. Особенно показательно то, что от своего исторического максимума более 126 тысяч долларов, зафиксированного осенью прошлого года, криптовалюта уже потеряла более половины своей стоимости. Таким образом, биткоин вернулся к уровням, ниже тех, на которых он торговался после победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году.

Аналитики называют сразу несколько причин нового обвала рынка. Одним из ключевых факторов стал отток средств из биржевых фондов, привязанных к биткоину. Именно такие инвестиционные инструменты в последние годы обеспечивали значительный приток капитала на крипторынок.

Кроме того, на настроения инвесторов негативно повлияла новая волна геополитической напряженности в мире. В условиях роста рисков инвесторы традиционно переходят к более надежным активам и сокращают вложения в высокорисковые инструменты, к которым относятся криптовалюты.

Дополнительным ударом для рынка стала новость о продаже части криптовалютных активов компанией Strategy, которую возглавляет известный сторонник биткоина Майкл Сейлор. Именно эта компания в последние годы была одним из крупнейших корпоративных покупателей биткоина в мире и фактически стала символом долгосрочной веры в дальнейший рост криптовалюты.

Поэтому даже частичная продажа активов вызвала беспокойство среди инвесторов и породила дискуссии о том, смогут ли крупные игроки и в дальнейшем поддерживать спрос на нынешнем уровне. Эксперты также обращают внимание на изменение инвестиционных трендов.

Если в течение последнего десятилетия криптовалюты оставались одним из главных направлений для спекулятивных инвестиций, то сейчас все больше капитала перемещается в сектор искусственного интеллекта. Акции компаний, связанных с развитием AI-технологий, демонстрируют стремительный рост и привлекают внимание крупных инвесторов. В результате средства, которые ранее могли поступать на крипторынок, теперь направляются в другие технологические активы.

Аналитики отмечают, что именно бум искусственного интеллекта стал одним из самых серьезных конкурентов для криптовалют за последние годы. Негативная динамика охватила практически весь криптовалютный сектор. Вместе с биткоином значительно подешевели и другие популярные цифровые активы:

Ethereum потерял более 10% стоимости;

XRP подешевел более чем на 5%;

Solana потеряла более 5%;

Dogecoin также снизился более чем на 5%.

Парадоксально, но падение происходит именно в тот период, когда криптоиндустрия получила многое из того, чего добивалась годами. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом рынок рассчитывал на более благоприятные условия для развития криптовалютной отрасли, более мягкое регулирование и более широкое институциональное внедрение цифровых активов.

Однако положительные политические сигналы пока не смогли компенсировать влияние глобальных экономических рисков, высоких процентных ставок и снижения интереса инвесторов к криптовалютам. Финансовые эксперты считают, что дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от нескольких факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине доходы от криптовалют подлежат обязательному декларированию и налогообложению, даже несмотря на отсутствие специального закона. При этом государство продолжает разработку полноценного регулирования рынка, но ответственность за уплату налогов уже сейчас лежит на самих гражданах.

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