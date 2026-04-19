Закона еще нет, но налоги платить надо: Гетманцев объяснил о доходах с крипты

В Украине доходы от криптовалют подлежат обязательному декларированию и налогообложению, даже несмотря на отсутствие специального закона. В то же время государство продолжает разработку полноценного регулирования рынка, но ответственность за уплату налогов уже сейчас лежит на самих гражданах.

Видео дня

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью медиа. По его словам, государство не делает разницы между доходами, полученными в гривне, валюте или криптоактивах.

Если гражданин получил прибыль – он должен быть задекларирован и обложен налогом. Речь идет о любых операциях с криптовалютой, которые принесли финансовую выгоду:

продажа активов с прибылью;

обмен криптовалюты;

другие операции, генерирующие доход.

Таким образом, криптовалюта не является "серой зоной" с точки зрения налогового законодательства, даже несмотря на отсутствие специального регулирования. Хотя профильный закон о крипторынке в Украине до сих пор не принят, это не освобождает граждан от налоговых обязательств.

То есть фактически криптовалюты подпадают под действующее налоговое законодательство так же, как и заработная плата, инвестиционная прибыль или доход от продажи имущества. В то же время Гетманцев признает, что полноценная правовая база для криптоактивов в Украине еще формируется. Законопроект уже проходил первое чтение, но окончательную модель регулирования еще дорабатывают.

Отдельно Гетманцев отметил, что государство рассчитывает на добровольную финансовую дисциплину. Именно налогоплательщики несут ответственность за правильное декларирование своих доходов, в том числе и полученных в криптовалюте. При этом конкретные механизмы контроля пока не детализируются.

Активное распространение криптовалют в Украине делает вопрос их налогообложения все более актуальным. Без прозрачных правил государство не может эффективно администрировать налоги, а рынок остается частично неконтролируемым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!