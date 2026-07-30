Билетов на поезда из Польши станет больше: "Укрзалізниця" добавила вагоны на важное направление

Украинцам станет значительно удобнее и комфортнее добираться на поезде домой из стран Европейского Союза (ЕС). Это станет возможным благодаря новым вагонам, которыми усилили самые востребованные международные маршруты из Польши.

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Об этом сообщили в "Укрзалізнице". Увеличение количества вагонов на рейсах произошло накануне нового учебного года, когда тысячи украинских семей массово возвращаются домой в конце лета.

В каких поездах станет больше вагонов

Речь идет о трех новых современных вагонах, которые были добавлены к рейсам:

№24/23 Холм – Киев ;

; №120/119 Холм – Днепр.

Это позволит не только увеличить количество доступных билетов на польском направлении, но и существенно повысить уровень сервиса. Среди главных удобств:

более мощные кондиционеры с усиленными аккумуляторными батареями, работающие даже во время длительных остановок и прохождения границы;

аккумуляторными батареями, работающие даже во время длительных остановок и прохождения границы; туалеты оборудованы пеленальными столиками , а для самых маленьких пассажиров у проводников можно бесплатно взять детские манежи;

, а для самых маленьких пассажиров у проводников можно бесплатно взять детские манежи; у каждого места предусмотрены индивидуальные розетки и USB-порты ;

; обновлены верхние полки со столиками, оборудовано многоуровневое освещение, а для досуга пассажирам предлагают настольные шахматы.

Все новые вагоны созданы в Украине при участии более 150 отечественных производителей и поставщиков.

Как "Укрзалізниця" обновляет железнодорожный парк

С начала года компания уже получила 21 новый пассажирский вагон. Всего в рамках масштабной государственной программы железнодорожный парк получит 100 новых вагонов (купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации). Поставка всей партии будет осуществляться поэтапно до мая 2028 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать новый международный ночной поезд, к которому "Укрзалізниця" организовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов. Стоимость билетов начинается от 15 евро (766 грн) за сидячее место и от 37,5 евро (1 890 грн) за спальное купе, а пассажиры смогут с комфортом добраться до Германии всего с одной пересадкой.

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