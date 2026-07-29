Украинцам станет проще добраться до городов с аэропортами: сколько стоят билеты на новый поезд

Уже с 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать новый международный ночной поезд, к которому "Укрзалізниця" (УЗ) организовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов. Стоимость билетов начинается от 15 евро (766 грн) за сидячее место и от 37,5 евро (1 890 грн) за спальное купе, а пассажиры смогут с комфортом добраться до Германии всего с одной пересадкой.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания, которая недавно подписала меморандум о сотрудничестве с Украиной.

Какие украинские поезда будут делать пересадку

Специально к запуску нового международного маршрута "Укрзалізниця" обеспечила удобные пересадки в Перемышле для пассажиров, путешествующих из разных регионов Украины. На новый ночной поезд можно будет пересесть с таких рейсов:

№51/52 Киев – Перемышль;

№31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль;

№69/70 Кременчуг – Перемышль;

№ 35/36 Одесса – Перемышль;

№ 89/90 Киев – Перемышль.

Благодаря этому жители Киева, Днепра, Запорожья, Одессы, Кременчуга и других городов смогут относительно комфортно добраться до Германии всего с одной пересадкой.

Через какие города будет проходить новый маршрут

Поезд будет курсировать по территории трех европейских стран. После отправления из Перемышля он будет проходить через Краков, Остраву, Прагу и Дрезден, а также ряд городов Германии, среди которых Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах и конечная станция — Франкфурт-на-Майне.

Такой маршрут станет удобным не только для тех, кто едет именно во Франкфурт, но и для пассажиров, планирующих путешествия по другим регионам Германии или имеющих пересадки на внутренние немецкие поезда. Из Перемышля международный ночной поезд будет отправляться ежедневно в 12:04, далее он будет прибывать:

в Краков в 15:03;

в Прагу в 18:14;

в Дрезден в 22:32;

во Франкфурт-на-Майне в 07:22 следующего утра.

В обратном направлении поезд также будет курсировать ежедневно. Отправление из Франкфурта-на-Майне запланировано на 15:03, после чего поезд сделает ночную остановку в Праге в 01:17 и прибудет в Перемышль в 11:25.

Какими будут вагоны

Для пассажиров предусмотрены современные вагоны различных классов. Спальные вагоны Economy Sleeper Class оборудованы купе на одного, двух, трех или четырех человек. В каждом купе есть кондиционер, розетки для зарядки устройств, бесплатный Wi-Fi, а также завтрак, который уже включен в стоимость билета.

Отдельным преимуществом станет возможность выбирать между смешанными и женскими купе, что сделает ночные поездки более комфортными для различных категорий пассажиров. Помимо спальных вагонов, в составе поезда будут работать сидячие вагоны первого и второго класса.

Сколько будут стоить билеты

от 15 евро за место в сидячем вагоне;

от 37,5 евро за место в спальном купе Economy Sleeper Class.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чешская железнодорожная компания Leo Express готовит к запуску железнодорожный рейс, который позволит украинцам удобно путешествовать между Польшей, Чехией и Германией. Цена билетов на полный маршрут (в зависимости от класса вагона и даты покупки) будет начинаться от 2,8 тыс. грн.

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