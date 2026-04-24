Без дорогих квартир – украинцы массово меняют запросы в ипотеке: что теперь покупают

Спрос на ипотеку в Украине быстро смещается в сторону компактного и доступного жилья. После обновления условий государственной программы еОселя заемщики все чаще выбирают квартиры до 50 кв. м и избегают дорогих объектов.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, НБУ и "Укрфинжитла". Их для OBOZ.UA проанализировала первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

Какое жилье берут украинцы в ипотеку: главное

Покупатель ориентируется на доступность, а не площадь – 62% заемщиков в марте 2026 года выбрали квартиры до 50 кв. м (против 37% в 2025-м).

Доля жилья дороже 3 млн грн сократилась с 37% до 24%.

. Ключевая роль в кредитовании принадлежит программе еОселя – 99% ипотек на первичном рынке выдаются именно в ее рамках;

Девелоперы получают сигнал строить массовое жилье, а не большие метражи.

Фиксируется переориентация на массовый сегмент: именно ограничения по площади и стоимости в еОсели подтолкнули покупателей к выбору меньшего метража с более низким бюджетом, а такого быстрого закрытия сделок.

: именно ограничения по площади и стоимости в еОсели подтолкнули покупателей к выбору меньшего метража с более низким бюджетом, а такого быстрого закрытия сделок. За месяц было выдано рекордные 240 ипотечных кредитов на первичном рынке.

Несмотря на активизацию первичного рынка, украинцы осторожно относятся к покупке жилья на ранних стадиях строительства. В 2025 году выдано 1467 кредитов на "первичку", 3249 кредитов – на готовое жилье от застройщика. Поэтому, готовые квартиры кредитуются в 2,2 раза активнее.

Это свидетельствует о стремлении минимизировать риски. Покупатели с ипотекой чаще выбирают объекты, которые уже введены в эксплуатацию или близки к завершению.

Несмотря на рост ипотеки, предложение отстает. В 2025 году введено в эксплуатацию лишь 63% жилья от уровня 2021 года, а новое строительство составляет 44% довоенного уровня. Рынок больше достраивает старые объекты, чем запускает новые.

Где покупают жилье в кредит

Ипотека концентрируется в нескольких регионах. В первую очередь это:

Киев – 44,6%;

Киевская область – 19,3%;

Львовская – 14,6%;

Ивано-Франковская – 4,5%;

Полтавская – 3,1%.

На эти пять областей приходится 86% всех кредитов. Это означает, что другие регионы остаются недоохваченными – и именно там есть потенциал роста.

Как изменились правила льготных кредитов на квартиры

В Украине с 10 февраля программа еОселя заработала по новым правилам. Участие теперь разрешено только тем, кто имеет не более 52,5 кв. м жилья на одного или двух человек, а также введены жесткие ограничения на площадь и стоимость недвижимости.

Фактически купить можно только квартиры и дома в пределах установленных государством лимитов. Нормативы следующие:

базовая площадь – 52,5 кв. м на семью из 1-2 человек плюс 21 кв. м на каждого следующего члена;

максимальная площадь – 115,5 кв. м.

Кроме того, если раньше программа фактически не ограничивала цену квартиры, а разницу можно было компенсировать большим первым взносом, то теперь правила стали значительно жестче. Так, максимальная цена жилья определяется на основе предельной стоимости строительства, которую утверждает Минрегион, с применением региональных коэффициентов и допустимым превышением не более чем на 10%.

Например, в столице предельная цена квадратного метра составляет около 66,2 тыс. грн. Для семьи из трех человек нормативная площадь с учетом допустимого превышения составляет 73,5 кв. м, что формирует максимальную стоимость квартиры на уровне примерно 4,86 млн грн. Таким образом, квартиры в Киеве площадью 80-90 кв. м или с ценой более 5 млн грн автоматически не подпадают под новые условия программы, даже при большом первом взносе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине закрыли схему, которая позволяла строить таунхаусы под видом частных домов, поэтому предложение дешевой загородной недвижимости сократится. Цены на коттеджи и дуплексы вскоре вырастут минимум на 10%, но рынок станет более легальным, контролируемым и качественным для покупателей.

