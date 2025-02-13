Бензина в России все меньше: стали известны болезненные последствия атак украинскими БПЛА

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) лишились 10% своих мощность из-за череды ударов со стороны украинских БПЛА, которая в январе стала рекордной после начала полномасштабного вторжения в Украину. В результате нефтяные компании вынуждены сокращать добычу.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли. С начала 2025 года БПЛА атаковали не менее семи российских НПЗ, в том числе:

11 января – "Танеко" в Татарстане и Саратовский НПЗ "Роснефти";

24 и 26 января – Рязанский НПЗ;

29 января – завод "Сибур-Кстово" в Нижегородской области;

31 января и 3 февраля – Волгоградский НПЗ;

кроме того, 3 февраля беспилотники атаковали Астраханский ГПЗ "Газпрома", выпускавший топливо для южных регионов.

НПЗ в Рязани (снабжал в том числе московский регион), в Волгограде (крупнейший поставщик для Южного федерального округа) и Астрахани остановили выпуск топлива, а на их ремонт уйдут недели, если не месяцы. Таким образом, украинские удары усиливают проблемы нефтяников из-за ужесточения американских санкций: экспорт нефти падает, а возможности ее переработки в России сокращаются. Это формирует избыток баррелей и вынуждает нефтяные компании сокращать добычу.

В прошлом году из-за налетов дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума – 267 млн тонн, а экспорт нефтепродуктов – на 9%, до 113,7 млн тонн. В ответ на это правительство РФ засекретило статистику и перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина и дизельного топлива.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году украинские беспилотники более 80 раз атаковали НПЗ и топливные базы, расположенные в России. Такие атаки болезненно ощущаются страной-агрессором, впрочем, существенных последствий для армии РФ это не создает, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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