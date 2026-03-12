Бензин по 70 грн перевернул авторынок в Украине: возникла ценовая аномалия

В Украине после повышения цен на топливо на АЗС авторынок начал быстро меняться, за первые десять дней выросла доля бензиновых авто, тогда как продажи дизельных машин уменьшились примерно на 2,7%. Спрос на электромобили резко вырос, их доля на вторичном рынке увеличилась с 3,4% до 6,1%, фактически удвоив количество проданных электрокаров. В то же время возникла ценовая аномалия – фактически авто не подорожали, но показатель средней цены заметно вырос.

Об этом сообщают эксперты Института исследования авторынка. По состоянию на 1 марта предложение автомобилей на вторичном рынке оставалось довольно высоким.

В течение февраля было добавлено примерно 175 тысяч новых объявлений о продаже автомобилей, что примерно на 8 тысяч больше, чем в январе. Впрочем, большое количество объявлений не означало активные продажи. Фактические сделки демонстрировали другую тенденцию:

внутренний рынок автомобилей сократился примерно на 30%;

также наблюдалось падение импорта машин.

Таким образом, несмотря на большое количество предложений, реальный спрос на автомобили оставался сдержанным. Длительное время средняя стоимость автомобиля на украинском рынке держалась на уровне около 6000 долларов. Однако к началу марта средняя цена выросла примерно до 6700 долларов.

На первый взгляд может показаться, что автомобили начали дорожать. Однако аналитики объясняют, что ситуация несколько иная. На самом деле с рынка быстрее исчезали дешевые автомобили, которые продавались быстрее, тогда как более дорогие машины дольше оставались в объявлениях. Из-за этого средняя цена статистически росла, хотя фактически большинство автомобилей не подорожало. По данным рынка на начало марта, средние цены выглядели так:

автомобили с газобаллонным оборудованием около 3500 долларов;

бензиновые автомобили примерно 6900 долларов;

дизельные около 7900 долларов;

электромобили около 17 900 долларов;

гибриды примерно 20 000 долларов.

При этом примерно 80% автомобилей в Украине стоят менее 10 тысяч долларов. После того как на автозаправках начали подниматься цены, авторынок отреагировал почти мгновенно. Продавцы начали активно мониторить ситуацию – они следили за ценами на топливо, за предложениями конкурентов и буквально каждый час корректировали стоимость автомобилей.

Фактически рынок перешел в режим так называемого "кругового мониторинга", когда продавцы постоянно меняют цены в зависимости от спроса и звонков покупателей. Из-за этого цены на многие популярные модели начали колебаться практически ежедневно.

Наиболее заметные изменения произошли в структуре продаж автомобилей по типу двигателя. За первые десять дней после подорожания топлива:

доля бензиновых авто немного выросла примерно на 1,6%;

доля дизельных автомобилей уменьшилась на 2,7%;

электромобили наоборот резко увеличили свою долю.

Особенно заметным стал рост продаж электрокаров. Если к началу марта их доля на вторичном рынке составляла примерно 3,4%, то уже за десять дней она выросла до 6,1%. Фактически это означает, что продажи электромобилей почти удвоились.

Изменения коснулись и ликвидности разных типов машин. Лучше всего продаются автомобили с двигателями небольшого объема. Статистика показывает, что:

76% проданных автомобилей имеют двигатель объемомдо 2 литров;

имеют двигатель объемомдо 2 литров; около 12% – от 2 до 2,6 литра;

– от 2 до 2,6 литра; только 11% имеют двигатели свыше 2,6 литра.

Автомобили с двигателями свыше 3,5 литра практически не пользуются спросом – их доля продаж составляет примерно 1,3%. Рост цен на топливо фактически дал электромобилям второе дыхание. Еще несколько месяцев назад многие эксперты прогнозировали падение спроса на электрокары, но ситуация быстро изменилась.

Из-за высокой стоимости бензина и дизеля все больше покупателей стали рассматривать электромобили как основной автомобиль, а не как дополнительный транспорт для семьи. Немаловажным фактором стала и стоимость эксплуатации. Даже при платной зарядке электрокара расходы на 100 километров значительно ниже, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Автодилеры и компании, занимающиеся импортом автомобилей, также быстро отреагировали на изменение спроса. В частности:

начали активно рекламировать электромобили;

увеличили предложения электрокаров с европейского рынка;

изменили маркетинговые стратегии.

Электромобили из Европы становятся популярными из-за того, что они дешевле моделей из США или Китая и более доступны для покупателей со средним бюджетом. Интересно, что несмотря на подорожание бензина и дизеля спрос на топливо не упал. Наоборот, потребление даже немного выросло. Причина – в поведении водителей. Многие люди начали:

покупать топливо заранее;

запасаться талонами;

заливать топливо в канистры.

Кроме того, начинается сезон весенних полевых работ, что также увеличивает спрос на дизельное топливо. Для тех, кто планирует покупать автомобиль, эксперты советуют внимательно следить за рынком. Из-за постоянных колебаний цен стоит регулярно проверять новые объявления и сравнивать предложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют запустить программу кэшбэка для потребителей бензина, дизельного топлива и автомобильного газа, которая позволит компенсировать часть расходов на топливо. Министерства экономики и энергетики должны в ближайшее время разработать детали программы и представить механизм ее работы.

