Бензин будет стоит еще дороже: на сколько украинские АЗС могут повысить цены

В Украине ожидается продолжение роста стоимости бензина и дизеля. По прогнозам, они прибавят в цене еще около 2 грн/л. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: дело в том, что из-за наличия запасов и не всегда честной конкуренции со стороны "игроков-оптимизаторов", рост цен на АЗС "не успевает" за подорожанием на оптовом рынке. Так:

в течении января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л;

сейчас он почти вдвое меньше.

И хотя, отмечают аналитики, по большому счету "этот показатель можно принимать как индикатор розничной наценки", наиболее вероятным развитием событий видится рост цен на АЗС "не более, чем на 2 грн/л". На что указывают:

значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, "работавших в августе с минимальной за последние полтора года наценкой";

близость ценовой отметки в 60 грн/л – пересекать которую, по видимому, особого желания у участников рынка нет.

"Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л", – резюмируется в материале.

Почему цены начали расти

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Топливо подорожало более чем на 4 грн/л

В то же время, за месяц – с 31 июля по 31 августа – стоимость бензина А-95 выросла сразу на 4,41 грн/л – до средних 52,99 грн. Дизель подорожал еще больше – на 4,84 грн/л, до 52,62 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!