Прежних цен больше нет: украинские АЗС значительно повысили стоимость бензина

Бензин и дизель в Украине сильно подорожали. За месяц – с 31 июля по 31 августа – стоимость бензина А-95 выросла сразу на 4,41 грн/л – до средних 52,99 грн. Дизель подорожал еще больше – на 4,84 грн/л, до 52,62 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, стоимость бензина А-95 выросла во всех крупных сетях АЗС. Больше всего в:

Ovis – на 5,7 грн/л, до 54,99 грн;

VST – на 5,6 грн/л, до 52,5 грн;

VostokGaz – на 5,5 грн/л, до 50,89 грн;

ОККО – на 5 грн/л, до 54,99 грн;

WOG – на 5 грн/л, до 54,99 грн;

Авbас – на 5 грн/л, до 53 грн;

SOCAR – на 5 грн/л, до 56,99 грн;

UPG – на 4,9 грн/л, до 53,9 грн;

Shell – на 4,78 грн/л, до 54,49 грн.

На дизель цены также выросли во всех сетях заправок. Больше других же цены повысили:

SOCAR – на 7 грн/л, до 56,99 грн;

Ovis – на 6 грн/л, до 52,99 грн;

VostokGaz – на 6 грн/л, до 50,89 грн;

Рур груп – на 5,5 грн/л, до 52,99 грн.

Сколько стоит бензин

Дешевле всего бензин А-95 продают на АЗС "Авантаж 7" – по 48,95 грн/л. А также:

Фактор – 49 грн/л;

Маркет – 49,29 грн/л;

RLS – 49,4 грн/л.

Дороже всего в сети SOCAR – 56,99 грн/л. А кроме того:

Ovis, ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Neftek – 54,49 грн/л.

Цена на дизель

На дизель самую низкую цену установили в сети "Фактор" – 47,7 грн/л. А также:

Маркет – 48,29 грн/л;

RLS – 48,4 грн/л;

Авантаж 7 – 48,55 грн/л;

Олас – 49,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 50,17 грн/л.

Самую высокую – SOCAR, 56,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Neftek – 54,49 грн/л.

Почему цены начали расти

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Будет еще дороже

В то же время рост цен на бензин на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

Как объяснили аналитики "Консалтинговой группы А-95", сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами на бензин А-95 составляет около 5,3 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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