Помогали бизнесу уклоняться от налогов: в Украине разоблачили аферистов, которые "вывели" 60 миллионов из бюджета

В Украине, на Киевщине разоблачили масштабный конвертационный центр, который действовал через более 10 фиктивных компаний и помогал бизнесу уклоняться от налогов путем оформления фиктивных договоров на строительные работы. Таким образом клиенты увеличивали налоговый кредит и уменьшали обязательства перед бюджетом, нанеся государству ущерб на около 60 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). В состав центра входило более 10 фиктивных компаний, которые годами предоставляли бизнесу нелегальные "услуги" по уклонению от налогов.

Организаторы схемы создали ряд предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Эти фирмы якобы выполняли строительные или ремонтные работы для своих "клиентов" - реальных предприятий, которые использовали эти фиктивные услуги для создания налогового кредита.

Механизм был прост и эффективен: предприятие заключало договор с фиктивной компанией, платило за "работы", которые не выполнялись, и на этом основании уменьшало собственные налоговые обязательства. Система позволяла сохранить значительные суммы, которые должны были бы быть уплачены в государственный бюджет, одновременно создавая иллюзию легальной хозяйственной деятельности.

В течение двух лет через конвертационный центр были проконвертированы десятки миллионов гривен. В ходе санкционированных обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли:

первичную и черновую бухгалтерскую документацию, подтверждающую фиктивность сделок;

печати фирм-участников;

клише подписей "руководителей";

мобильные телефоны, компьютерную технику;

значительное количество наличных средств: 15,5 млн грн, 200 тыс. долларов США и почти 22 тыс. евро.

Вся изъятая информация будет использована для дальнейшего расследования, а также идентификации заказчиков и пользователей услуг незаконного центра. На данный момент следствие продолжается. Основная задача - установить всех причастных лиц, как среди организаторов, так и среди клиентов этой схемы.

Им может грозить уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, создание фиктивных предприятий и участие в финансовых махинациях. В БЭБ отмечают, что подобные центры не только наносят финансовый ущерб государству, но и создают неравные условия конкуренции на рынке - честный бизнес проигрывает тем, кто уклоняется от обязательных платежей через коррупционные схемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Киевщине разоблачили схему по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Суррогатный алкоголь разливали в тару разного объема и клеили этикетки известных элитных брендов.

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