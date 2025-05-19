Украинцев травили "паленым" алкоголем: где продавали подделку

На Киевщине разоблачили схему по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Суррогатный алкоголь разливали в тару разного объема и клеили этикетки известных элитных брендов.

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Об этом сообщили в территориальном управлении Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области. Деятельность группы лиц, организовавшей подпольный алкоцех, прекратили.

"По результатам следствия установлено, что незаконную деятельность организовал житель Киевской области. В частном доме в городе Переяслав злоумышленники разливали суррогатный алкоголь в тару разного объема, имитируя известные элитные бренды. Поддельную продукцию сбывали крупными партиями исключительно проверенным клиентам", – отмечается в сообщении БЭБ.

В доме организатора незаконного "бизнеса" прошли обыски. В результате было изъято:

более 1200 литров фальсифицированного алкоголя;

тару;

ароматизаторы;

добавки;

черновую бухгалтерию.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Впрочем, это уже не первый случай разоблачения реализации "паленого" алкоголя в регионе. Ранее в мае в Киевской и Житомирской областях обнаружили другое подпольное производство алкогольных напитков. Организаторы закупили как для производства оборудование и сырье с материалами, а продавали "паленку" как розничными, так и оптовыми партиями.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее нелегальное производство алкогольных напитков, в частности коньяка, обнаружили в Днепропетровской области. Оно было налажено на производственных мощностях компании, которая ранее была лишена лицензии. При этом продукцию дельцы разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками производителя минеральной воды.

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