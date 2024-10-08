Банковскую тайну отменят для полиции? Нардепы приняли "антидроповый" закон: что он предусматривает

В Украине не будут существенно ослаблять банковскую тайну и предоставлять полиции широкий доступ к данным клиентов финучреждений. Законопроект, в котором была прописана такая норма, приняли во втором чтении без соответствующей поправки. Однако документ все равно обязывает финучреждения помогать правоохранителям выявлять и наказывать т.н. дроперов.

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Речь идет о проекте закона № 11043. За него во втором чтении 8 октября проголосовали 270 народных депутатов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

"Закон поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами... Правки, которыми предлагали предоставить частичный доступ к счетам полиции, в зале были сбиты. Соответственно, не были приняты", – отметил Железняк.

Ранее предполагалось, что документ позволит раскрывать личные данные клиентов банков после получения запроса от сотрудников Национальной полиции. В частности, эти могли быть суммы, валюты и даты проведения операций, а также идентификационная информация о получателях платежей, IP-адрес отправителя и так далее.

Впрочем, как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), определенные механизмы реагирования на запросы Нацполиции все же предусмотрены. В частности, предоставили платежных услуг в ходе расследования уголовных правонарушений будут помогать:

определить местонахождение злоумышленников и направление, куда средства перечислялись до момента снятия наличных;

до момента снятия наличных; разоблачать ненадлежащих пользователей карт, так называемых дроперов, которые предоставляют свои карты злоумышленниками для перечисления украденных средств.

Кроме того, ко второму чтению в документе был изменены подходы к тому, какие именно платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться "ограниченными платежными". "Изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные комитетом, операторами мобильной связи и регулятором платежных систем – Национальным банком", – отметил Гетманцев.

Ряд законодательных изменений затронет объединенные кредитные союзы. Они получат право привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте, что позволит открыть дополнительный ресурс для финансирования малого и микробизнеса. "Также доработан механизм присоединения кредитных союзов, что позволит многим из ныне действующих маленьких кредитных союзов продолжить свою деятельность, присоединившись к более развитым и организованным кредитным союзам и так разделить с более состоятельными союзами административные расходы на ведение бизнеса и прочее", – объяснил нардеп.

Для борьбы с "дропами" уже изменили правила карточных переводов

В Украине с 1 октября установлены лимиты на переводы с карты на карту в сумме до 150 тыс. грн в месяц. "По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в Нацбанке. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

А вот те, кому лимит действительно должен создать проблемы, – это "дроперы". Некоторые украинцы продают свои карточные счета для того, чтобы их использовали для отмывания крупных сумм.

Через счета одного дропера могут проходить за год миллионы гривен. Банки должны останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются самостоятельно.

Такие нарушения есть почти во всех странах мира, однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Дроп-схемы используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы сталкиваются с требованием уплатить банку значительную долю средств с закрываемого принудительно счета. Это связано с финансовым мониторингом, но не является штрафом за нарушение правил прозрачности транзакций.

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