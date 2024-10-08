Банки требуют от украинцев 30% комиссии за закрытие некоторых счетов: что говорят в НБУ

Некоторые украинцы сталкиваются с требованием уплатить банку значительную долю средств на закрываемом принудительно счете. Это связано с финансовым мониторингом, но не штраф за нарушение правил прозрачности транзакций.

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Об этом, как пишет "Минфин", сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Финрегулятор подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, банки не могут взимать с клиентов штрафы за прохождение финмониторинга.

"Отмечаем: законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками „каких-либо финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга". То есть за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента", – пояснили в НБУ.

Кроме требований закона и правил, разработанных и утвержденных Нацбанком, каждый банк имеет свои характеристики для прохождения финмониторинга – чтобы к ним не начали приспосабливаться, их не разглашают. Впрочем, в НБУ объяснили, что кроме нарушений правил финмониторинга банки расторгают договоры с клиентами и по другим причинам:

неплатежеспособность, незаконное использование карты или токена, предоставление недостоверной информации и возникновение подозрения в возможном незаконном использовании карты;

получение информации от международной платежной системы по незаконному использованию карты;

нарушение держателем карты условий договора;

непредоставление держателем карты документов, согласно договору;

прекращение поручений (гарантий), предоставленных третьим лицом по обязательствам клиента перед банком;

возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности по счету, кредиту или кредитной линии;

получение от клиента сообщения об утере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании;

установление факта производства противоправной деятельности из официальных документов, сообщений правоохранительных органов и других организаций.

наличие обоснованных подозрений из выводов служб банка относительно факта осуществления противоправной деятельности;

использование карточек для перевода средств, полученных незаконным путем.

Таким образом, банки взимают 20-30% от общей суммы на счете не за сам финмониторинг (но и за эту услугу взимается отдельно 1% комиссии), а за возврат средств после него уже в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО). То есть, именно тогда, когда владелец счета хочет получить заблокированные средства.

Но нюанс состоит в том, что признаки подозрительных транзакций не разглашаются, поэтому клиенты банков не могут узнать мотивацию банка для применения наказания. Каждый банк определяет их отдельно, о чем сообщают клиентам с отказом объяснить причину блокировки доступа к деньгам.

Ранее OBOZ.UA писал, что в случае одностороннего расторжения банком отношений с клиентом он может перевести остаток средств на счет другого банка. Для этого нужно обратиться в любое отделение банка и предоставить необходимые документы:

реквизиты счета, открытого в другом банке;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о переводе остатков средств.

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